A 'Marea Granate' responde á chamada: Esgotadas as 300 entradas enviadas polo Bergantiños

Apenas un par de horas duraron nas oficinas do Estadio Municipal de Pasarón as entradas de venda libre enviadas polo Bergantiños ao Pontevedra Club de Fútbol para o duelo do próximo domingo 30 de marzo (17.00 horas) nas Eiroas.

A 'Marea Granate' respondeu á chamada esgotando o pack de 300 localidades que enviara o conxunto de Carballo para a venda directa por parte da entidade granate.

O Pontevedra enchera previamente dous autocares para o desprazamento organizado dos seus afeccionados, e que se suma ao organizado polo colectivo Siareirxs Granates, pero este xoves era a quenda para vender o resto de entradas.

Todos estes afeccionados pontevedreses serán situados nunha pequena bancada das Eiroas detrás dunha das portarías.

Un estadio, o do Bergantiños, que "será un mini Pasarón esta fin de semana", afirma o Pontevedra.

ESGOTADAS AS 3️⃣0️⃣0️⃣ entradas facilitadas polo BerganFC para ou partido deste domingo



Os afeccionados que quedaron sen entrada poderán aínda adquirila nos despachos de billetes do estadio.

Neste caso, avisa o Bergantiños que ante a gran demanda e a promoción activada para os seus abonados "non podemos asegurar que non se esgoten antes do inicio debido a que o aforo se complete".

O prezo das localidades é de 15 euros para o público adulto, 10 euros para seguidores de 11 a 17 anos e 5 euros para os menores de entre 6 e 10 anos (menores de 5 anos gratis).