Las 22 horas que sumieron a la provincia de Pontevedra en la incertidumbre

Hasta 22 horas. Es el tiempo que ha tardado toda la provincia de Pontevedra en recuperar el suministro eléctrico tras el apagón masivo que se registró en el sistema de España y Portugal.

A las 10:45 horas de este martes entró en funcionamiento la última de las 33 subestaciones de distribución repartidas por todo el territorio pontevedrés, la que abastece a los municipios de As Neves y Salvaterra de Miño.

El resto, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, fueron activándose de manera progresiva desde la tarde de ayer y durante toda la noche.

Ahora, ya con la electricidad recuperada, toca hacer balance de las incidencias que, afortunadamente, han sido pocas ante el comportamiento ejemplar de la ciudadanía.

En Poio, el suministro eléctrico se recuperó sobre las 04:45 horas de la madrugada, excepto en algunas zonas de Raxó en donde siguieron sin luz hasta las ocho y media de la mañana.

Sigue habiendo problemas con el teléfono e internet, pero no se registraron incidencias graves.

Lo más significativo es que se colocaron generadores en viviendas donde había personas con respiradores artificiales y una residencia necesitó ayuda para subir a los mayores a sus habitaciones por las escaleras, al no funcionar el ascensor.

En Vilagarcía, por su parte, el mayor número de intervenciones se dieron tras el apagón. Doce personas fueron rescatadas tras quedarse encerradas en el ascensor y otras tantas, con problemas de movilidad, tuvieron que ser ayudadas para acceder a sus casas.

Los servicios de emergencia, que reforzaron sus plantillas ante esta crisis energética, también atendieron algún conato de inundación en algunos aparcamientos subterráneos o auxiliar a alguna comunidad de vecinos cuyos portales están automatizados.

Caldas de Reis y Cuntis fueron dos de las localidades en donde la electricidad regresó antes, sobre las 21:30 horas. En ninguna de ellas se registraron incidencias de gravedad y las intervenciones se limitaron a varias personas atrapadas en un ascensor.

Los esfuerzos de las autoridades, entre otros puntos, se centraron en conseguir un generador para garantizar el suministro en el centro médico y estar pendiente de las necesidades de los residentes del asilo o de las personas que necesitaban de respiradores mecánicos.

En Sanxenxo, en donde la Policía Local reforzó el servicio nocturno con tres patrullas, también fue una noche tranquila. Allí, se habilitó un banco a la entrada del parking del puerto deportivo para que los ciudadanos pudieran cargar sus móviles.

Ya esta mañana, poco después de recuperar el suministro eléctrico, se registró un incendio en una vivienda de O Casal, en Noalla, en la que dos personas se intoxicaron con el humo que provocó un fallo en el deshumificador que estaban utilizando.

En O Grove la electricidad no volvió hasta pasadas las ocho y media de la mañana, pero durante la noche no hubo incidencias reseñables. Eso sí, se están registrando cortes de agua debido aun problema con el suministro desde la Mancomunidade do Salnés.

Esta situación afecta especialmente a la parroquia de San Vicente, en donde el depósito de Cons da Garda ha quedado completamente seco. En el casco urbano, los depósitos están al 67%, por lo que confían en que se restablezca el flujo de agua para garantizar la continuidad del servicio.