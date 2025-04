As 22 horas que sumiron á provincia de Pontevedra na incerteza

Até 22 horas. É o tempo que tardou toda a provincia de Pontevedra en recuperar a subministración eléctrica tras o apagamento masivo que se rexistrou no sistema de España e Portugal.

Ás 10:45 horas deste martes entrou en funcionamento a última das 33 subestacións de distribución repartidas por todo o territorio pontevedrés, a que abastece aos municipios das Neves e Salvaterra de Miño.

O resto, segundo informou a Subdelegación do Goberno en Pontevedra, foron activándose de maneira progresiva desde a tarde de onte e durante toda a noite.

Agora, xa coa electricidade recuperada, toca facer balance das incidencias que, afortunadamente, foron poucas ante o comportamento exemplar da cidadanía.

En Poio, a subministración eléctrica recuperouse sobre as 04:45 horas da madrugada, excepto nalgunhas zonas de Raxó onde seguiron sen luz até o oito e media da mañá.

Segue habendo problemas co teléfono e internet, pero non se rexistraron incidencias graves.

O máis significativo é que se colocaron xeradores en vivendas onde había persoas con respiradores artificiais e unha residencia necesitou axuda para subir aos maiores ás súas habitacións polas escaleiras, ao non funcionar o ascensor.

En Vilagarcía, pola súa banda, o maior número de intervencións déronse tras o apagamento. Doce persoas foron rescatadas tras quedar encerradas no ascensor e outras tantas, con problemas de mobilidade, tiveron que ser axudadas para acceder ás súas casas.

Os servizos de emerxencia, que reforzaron os seus persoais ante esta crise enerxética, tamén atenderon algún conato de inundación nalgúns aparcadoiros subterráneos ou auxiliar a algunha comunidade de veciños cuxos portais están automatizados.

Caldas de Reis e Cuntis foron dúas das localidades onde a electricidade regresou antes, sobre as 21:30 horas. En ningunha delas rexistráronse incidencias de gravidade e as intervencións limitáronse a varias persoas atrapadas nun ascensor.

Os esforzos das autoridades, entre outros puntos, centráronse en conseguir un xerador para garantir a subministración no centro médico e estar pendente das necesidades dos residentes do asilo ou das persoas que necesitaban de respiradores mecánicos.

En Sanxenxo, onde a Policía Local reforzou o servizo nocturno con tres patrullas, tamén foi unha noite tranquila. Alí, habilitouse un banco á entrada do parking do porto deportivo para que os cidadáns puidesen cargar os seus móbiles.

Xa esta mañá, pouco despois de recuperar a subministración eléctrica, rexistrouse un incendio nunha vivenda de O Casal, en Noalla, na que dúas persoas intoxicáronse co fume que provocou un fallo no deshumificador que estaban a utilizar.

No Grove a electricidade non volveu até pasadas o oito e media da mañá, pero durante a noite non houbo incidencias reseñables. Iso si, están a rexistrarse cortes de auga debida aínda problema coa subministración desde a Mancomunidade do Salnés.

Esta situación afecto especialmente á parroquia de San Vicente, onde o depósito de Cons da Garda quedou completamente seco. No centro urbano, os depósitos están ao 67%, polo que confían en que se restableza o fluxo de auga para garantir a continuidade do servizo.