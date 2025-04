Campaña para recordar que la detección precoz del cáncer de colon aumenta la supervivencia hasta un 35%

En el Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Colon, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Pontevedra ha instalado este lunes una mesa informativa ante la Fuente de los Niños en la calle Fray Juan de Navarrete para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de participar en los programas de cribado.

Los datos son contundentes: en 2024 se diagnosticaron 2.839 nuevos casos de cáncer de colon en Galicia, convirtiéndolo en el tumor con mayor incidencia en la comunidad. De ellos, 920 corresponden a la provincia de Pontevedra.

Lola Andújar, técnica de prevención de la AECC en Pontevedra, destaca que "con la detección precoz podemos llegar a una supervivencia del 35% si detectamos este cáncer en estadios tempranos o incluso antes, cuando solo hay lesiones premalignas".

Sin embargo, el informe de resultados 2013-2023 del Programa Gallego de Detección Precoz del Cáncer Colorrectal revela que la participación en 2023 fue de un 54,59% en Galicia, diez puntos por debajo del 65% mínimo para que un programa de cribado sea eficaz.

En el área sanitaria de Pontevedra, la participación fue del 50,8% en hombres y del 58,49% en mujeres.

En comunidades como el País Vasco o Navarra las cifras de cribado se sitúan por encima del 70%. Andújar atribuye la baja participación en Galicia principalmente a la falta de información. "Muchas personas no participan porque realmente no saben la importancia que tiene este cribado, que salva muchísimas vidas".

En esta campaña colaboraban dos doctoras jóvenes, Ángela Martínez y Estela González, voluntarias de la AECC en Pontevedra, que informaban a las personas sobre la importancia de realizar la prueba.

Ángela Martínez y Estela González en la campaña de la AECCMónica Patxot

La doctora Ángela Martínez apunta a un factor relevante que también afecta en esa menor participación: "Hay muchísima gente que no tiene actualizada la dirección en la tarjeta del SERGAS. Si no tienes actualizada esa dirección, no te va a llegar nunca la carta invitándote a participar".

Esta médica también señala que muchas personas con seguros privados no tienen actualizada su tarjeta sanitaria pública y se pierden la oportunidad de participar en este programa universal y gratuito dirigido a personas entre 50 y 69 años.

Su compañera, la doctora Estela González añade que la presencia en la calle es fundamental para llegar a este grupo de edad, que puede tener menos presencia en redes sociales. "Estar en la calle y poder captar la atención de gente en ese rango puede ayudar mucho al cribado y a reducir este cáncer, que es el que más se diagnostica al año en España".

Ambas señalaban que la mayoría de personas se acercaban para entregar dinero y ellas les informaban de que no era una campaña de cuestación sino informativa.

Desde la AECC recuerdan que la prueba es sencilla y se puede realizar en casa. Consiste en un test de sangre oculta en heces que solo requiere recoger una muestra y llevarla al centro de salud más cercano.