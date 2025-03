Campaña para lembrar que a detección precoz do cancro de colon aumenta a supervivencia ata un 35%

No Día Mundial para a Prevención do Cancro de Colon, a Asociación Española Contra o Cancro (AECC) en Pontevedra instalou este luns unha mesa informativa ante a Fonte dos Nenos na rúa Frei Juan de Navarrete para concienciar á cidadanía sobre a importancia de participar nos programas de cribado.

Os datos son contundentes: en 2024 diagnosticáronse 2.839 novos casos de cancro de colon en Galicia, converténdoo no tumor con maior incidencia na comunidade. Deles, 920 corresponden á provincia de Pontevedra.

Lola Andújar, técnica de prevención da AECC en Pontevedra, destaca que "coa detección precoz podemos chegar a unha supervivencia do 35% se detectamos este cancro en estadios temperáns ou mesmo antes, cando só hai lesións premalignas".

Con todo, o informe de resultados 2013-2023 do Programa Galego de Detección Precoz do Cancro Colorrectal revela que a participación en 2023 foi dun 54,59% en Galicia, dez puntos por baixo do 65% mínimo para que un programa de cribado sexa eficaz.

Na área sanitaria de Pontevedra, a participación foi do 50,8% en homes e do 58,49% en mulleres.

En comunidades como o País Vasco ou Navarra as cifras de cribado sitúanse por encima do 70%. Andújar atribúe a baixa participación en Galicia principalmente á falta de información. "Moitas persoas non participan porque realmente non saben a importancia que ten este cribado, que salva moitísimas vidas".

Nesta campaña colaboraban dúas doutoras novas, Ángela Martínez e Estela González, voluntarias da AECC en Pontevedra, que informaban as persoas sobre a importancia de realizar a proba.

Ángela Martínez e Estela González na campaña da AECCMónica Patxot

A doutora Ángela Martínez apunta a un factor relevante que tamén afecta nesa menor participación: "Hai moitísima xente que non ten actualizada a dirección na tarxeta do SERGAS. Se non tes actualizada esa dirección, non vai chegar nunca a carta convidando a participar".

Esta médica tamén sinala que moitas persoas con seguros privados non teñen actualizada a tarxeta sanitaria pública e perden a oportunidade de participar neste programa universal e gratuíto dirixido a persoas entre 50 e 69 anos.

A súa compañeira, a doutora Estela González engade que a presenza na rúa é fundamental para chegar a este grupo de idade, que pode ter menos presenza en redes sociais. "Estar na rúa e poder captar a atención de xente nese rango pode axudar moito ao cribado e a reducir este cancro, que é o que máis se diagnostica ao ano en España".

Ambas sinalaban que a maioría de persoas se achegaban para entregar diñeiro e elas informaban de que non era unha campaña de doazón económica senón informativa.

Desde a AECC lembran que a proba é sinxela e pódese realizar na casa. Consiste nun test de sangue oculto en feces que só require recoller unha mostra e levala ao centro de saúde máis próximo.