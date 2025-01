Consejos para actuar si eres víctima de sextorsión o de la estafa del hijo en apuros

La Policía Nacional confirma que también en Galicia se están produciendo algunos de los tipos de estafa que están proliferando a nivel estatal.

Así, constatan que han detectado "considerables denuncias" de casos de sextorsión y de la estafa del 'hijo en apuros' y ofrecen una serie de consejos para evitarlos.

En el caso de los delitos de sextorsión, uno de los métodos utilizados por los delincuentes para captar a sus víctimas es simular un encuentro en el mundo virtual. Tras establecer un contacto de carácter amistoso, pasan a un encuentro más íntimo a través de internet, con intercambio de vídeos entre las dos partes.

Una vez que los delincuentes tienen en su poder material sensible, exigen un pago a la víctima para no difundirlo entre sus contactos.

Otro modus operandi es hacerse pasar por organizaciones criminales dedicadas a la prostitución y al proxenetismo.

Los clientes de esta actividad contactan para contratar un servicio de índole sexual y tras este primer contacto, comienzan a recibir amenazas de supuestas mafias para que les paguen por servicios que no se prestaron o por hacer perder el tiempo a sus empleados.

A fin de evitar ser víctima de este tipo de delitos, se aconseja no proporcionar nunca datos personales, tales como dirección, zona dónde se vive o familiares cercanos.

Esta información la usarán luego para dar veracidad a amenazas o para difundir los videos obtenidos. También se recomienda cerrar los perfiles en redes sociales y no aceptar amistades de personas que no conocemos.

Una vez que ya eres víctima, aconsejan conservar la calma, no alarmarse y pensar antes de actuar; no realizar ningún pago solicitado y no ceder a chantajes ni amenazas; y ponerse en contacto inmediatamente con la Policía Nacional para denunciar los hechos y minimizar sus efectos.

En el caso de la estafa del hijo en apuros, los delincuentes establecen contacto con la víctima normalmente mediante la aplicación de mensajería Whatsapp haciéndose pasar por su hijo o hija.

Desde un número que nada tiene que ver con el del familiar, pero haciéndose pasar por él, le dicen que ha perdido el móvil, o que no tiene batería, y se solicita que se haga algún movimiento económico inmediato, ya que tiene algún problema urgente.

A fin de evitar ser víctima de este tipo de delitos, se aconseja poner en duda cualquier mensaje, llamada de teléfono o Whatsapp que se reciba desde un número distinto y verificar con la otra parte que, efectivamente, se trata de la persona con la que estamos hablando haciendo una llamada de voz.

Tambén aconsejan sospechar de cualquier solicitud urgente de dinero y disponer de una palabra o frase de seguridad con nuestro entorno más cercano, o hacerle una pregunta que el familiar sabría responder en cualquier situación, pero que cualquier otra persona desconocería.