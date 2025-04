Domínguez acusa al BNG de "boicotear" el dragado del Lérez y exige a Lores que no sea "sumiso"

La negativa del BNG a que los áridos que se extraigan en el dragado del río Lérez se depositen en las inmediaciones de Sálvora, el punto de vertido autorizado por el Gobierno, no ha gustado en el seno del PP que ha acusado a los nacionalistas de "boicotear" esta actuación.

Rafa Domínguez ha lamentado que el BNG esté utilizando este dragado como "arma política", tanto en la ría de Arousa como en Madrid, y amenacen con "bloquear" un proyecto "tan necesario y demandado" en la ciudad de Pontevedra.

"Tienen la intención clara de frenar el dragado", ha denunciado Domínguez, que ha exigido al alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que no sea "sumiso" a su partido y "alce su voz" o, de lo contrario, "será cómplice del boicot del BNG al dragado del Lérez".

El líder del PP ha lamentado que la "marginación" a la que el Gobierno de Pedro Sánchez somete a Pontevedra haya provocado "cuatro años perdidos" en la tramitación de este dragado, a pesar de la "celeridad" mostrada por la Xunta.

A este respecto, ha recordado que fue el Gobierno central, en abril de 2021, el "culpable" de haber paralizado el depósito de áridos en Sálvora, a la espera de un estudio de alternativas que ha concluido que ese punto de depósito es la alternativa "prioritaria".

A día de hoy, ha sostenido Rafa Domínguez, la Xunta se encuentra a la espera de que Transición Ecológica autorice el lugar definitivo de depósito de los áridos para iniciar la tramitación ambiental y la posterior licitación de las obras del dragado.

"El único obstáculo que queda es la falta de autorización por parte del Gobierno de Sánchez", ha reiterado Domínguez, que registrará una moción en el próximo pleno para exigir el respaldo unánime de toda la corporación municipal al dragado del Lérez.

Ha defendido que el PP "no va a poner palos en la rueda ni dudar de la opinión de los expertos" a diferencia de un "BNG del non a la AP-9, non a Inditex, non a reabrir Reina Victoria y non a Ence" y que ahora está siendo "el BNG del non al dragado del Lérez".