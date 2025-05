Mosquera pide a la Deputación que dé un paso adelante para liderar la Vía Verde con un estudio sobre el trazado

Tras años de reivindicaciones y gestiones discretas, el proyecto de la Vía Verde das Rías Baixas está ocupando la actualidad informativa durante estas jornadas a través de las diferentes formaciones políticas de Pontevedra.

El concejal de Infraestruturas de Pontevedra, César Mosquera, anunció que el Concello está dispuesto a colaborar con la Deputación de Pontevedra para impulsar esta senda que aprovecharía antiguos tramos ferroviarios.

En la rueda de prensa ofrecida este miércoles, Mosquera destacó que la idea de la Vía Verde "non é nova" y que forma parte de una demanda histórica de los nacionalistas, según afirmó, que ahora parece tener condiciones más propicias para desarrollarse.

"A Deputación debe poñerse ao fronte e tramitala a través dun Proxecto de Interese Autonómico (PIA)", señaló reclamando también la implicación de la Xunta de Galicia.

El proyecto se basa en el reaprovechamiento de antiguos tramos de ferrocarril ya sin uso y tiene como objetivo crear un itinerario natural, cómodo y sin grandes pendientes.

Mosquera reconoció que "hai tramos especialmente complexos", sobre todo entre Portas y Arcade, en Soutomaior, donde considera que sería necesario estudiar posibles variantes y expropiaciones para garantizar la continuidad del trazado.

"A traza orixinal é do século XIX, e nalgúns puntos pasa preto do Camiño de Santiago, polo que habería que analizar a compatibilidade ou buscar alternativas", explicó el concejal, que también advirtió sobre los retos técnicos que presenta el proyecto, como el estado de algunas estructuras o túneles como el de Monte Porreiro. "Dicían os técnicos que choven chuzos dentro do túnel en días de sol; a enxeñaría recreativa queda moi bonita no papel, pero despois hai que executala", recordó el concejal.

Según Mosquera, siguen manteniéndose contactos con alcaldías como la de Soutomaior y con el propio presidente de la Deputación, Luis López, "que aínda que o PP votou en contra dunha moción recente do PSOE, están nunha tesitura favorable" en la institución provincial. La línea de trabajo, explicó, pasa por negociar con ADIF la cesión de los terrenos inutilizados y afrontar expropiaciones donde sea necesario crear recorridos alternativos.

César Mosquera (BNG) y Luis López, presidente de la Deputación Mónica Patxot

Recordó también que en la reunión mantenida en enero entre el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, el gobierno central indicó que están condicionados ante este proyecto de Vía Verde. "Teñen a presión da UE para pasar a ancho de vía internacional" y por eso mantienen estos tramos por si son necesarios para traslado de mercancías, explicó el concejal.

Sobre Pontevedra, destacó que habría que estudiar las opciones. Históricamente el trazado del tren en la ciudad cruzaba la zona de Raíña Vitoria, en el entorno de la Alameda, para continuar por una estructura situada en paralelo al puente de A Barca y manteniéndose por la zona próxima donde actualmente permanece la Comandancia de la Guardia Civil, aún con algunos tramos visibles, según explicó Mosquera.

El puente de la Barca (1910-1915) con el puente viejo del ferrocarril a su ladoConcello de Pontevedra

"Cruzar Pontevedra non está enriba da mesa neste momento, pero habería que estudalo", apuntó.

"Temos vontade política", manifestó César Mosquera, insistiendo en que es preciso buscar el encaje legal a través del PIA bajo un estudio de viabilidad para comprobar hacia qué punto debe ubicarse el proyecto.