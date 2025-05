Salomé Cancela será la pregonera de la edición número 46 de la Festa do Viño de Barro

La Festa do Viño de Barro ya tiene pregonera. Será Salomé Cancela Romero, socia de la cooperativa Viña Moraima. Ella será la encargada de inaugurar la que será la edición número 46 de esta fiesta, que se celebrará entre los días 12 y 15 de junio.

Viña Moraima fue fundada en Barro en el año 2006 por un grupo de viticultores locales convencidos del potencial y de la calidad del vino local. Uno de esos impulsores fue el padre de Salomé Cancela, que viene de una de una familia con una profunda tradición vitícola.

Salomé pertenece a la familia Mariño, uno de los linajes históricos más vinculados a la producción, elaboración y comercialización del vino en Barro. Familias como la de los Mariño representan el peso de la tradición, la pasión por el buen vino y el compromiso generacional con la tierra.

Al largo de su trayectoria, fue presidenta de Moraima y se convirtió en la primera persona de Barro en ser vocal del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas, abriendo camino para que la voz de los viticultores de Barro estuviera presente en las tomas de decisiones.

Además, el Concello destaca el papel protagonista de Moraima en la recuperación de la variedad autóctona ratiño, una uva blanca de pequeño tamaño y sabor singular, documentada ya en Barro en el año 1929.

Durante décadas estuvo al borde de la extinción debido a su sensibilidad a las plagas, pero gracias a la colaboración entre la Misión Biológica de Galicia y esta cooperativa, esta joya del patrimonio vitícola gallego pudo ser salvada.

Tras años de trabajo y trámites administrativos, la ratiño fue incluida en 2023 en la Denominación de Origen Rías Baixas, abriéndole las puertas a un futuro con garantías comerciales. Moraima, pionera en su recuperación, ya elabora un vino con esta variedad que pronto llegará al mercado.

La elección de Salomé Cancela como pregonera, destaca el gobierno municipal, representa un reconocimiento a la tradición vitivinícola de Barro y, especialmente, a las personas y proyectos que luchan cada día por dar visibilidad y prestigio al vino del municipio.

El alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, ha destacado que quieren rendir homenaje a todas las bodegas del ayuntamiento, "as que día a día manteñen viva a nosa identidade vitivinícola".

"A súa traxectoria é exemplo do que queremos celebrar nesta festa: tradición, compromiso, innovación e orgullo polo noso", ha subrayado Fernández Abraldes.

Ha celebrado también que un año más la Festa do Viño "poña no centro ás persoas e colectivos que, co seu traballo, dedicación e compromiso, fan que o noso concello medre e mellore".