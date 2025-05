Seres indóMITOs: Luisa Sánchez

Hay personas que no solo marcan el ritmo con sus manos, sino también con su manera de estar en el mundo. Luisa Sánchez llegó desde Gijón hace años, pero quien la escuche hablar de Pontevedra pensaría que nació entre sus calles de piedra y su pulso tranquilo. Profesora en el instituto A Xunqueira I y directora de varios coros entre los que destaca el del campus universitario de Pontevedra, en el que dirige al que escribe, su vida transcurre entre voces que se entrelazan y partituras que buscan alma. En ella conviven la precisión del gesto y la calidez de quien sabe escuchar. Tal vez por eso, mi querida Pontevedra, a la que tanto quiero y que tantos buenos regalos nos hace, la convirtió en una de las suyas.

- Dime una pregunta que no te guste que te hagan.

Ninguna.

- ¿Cómo es tu relación con Pontevedra?

Maravillosa. Llegué con 24 años aproximadamente, cuando aprobé las oposiciones y me encontré una ciudad abierta, con gente encantadora que, al ver a una chica tan joven, de fuera, me ayudaron en todo lo que pudieron. Hasta me ayudaron a buscar donde alojarme.

- ¿Cómo te definirías?

Poco pragmática, despistada y creativa.

- ¿En dónde te ubicas: generación baby-boom, X o millenial?

Pues no lo tengo nada claro, pero creo que soy generación X (risas).

- ¿Cuáles dirías que son las características de tu generación?

Fuimos responsables por agradecimiento. Somos hijos de una generación que no tuvo nada. Teníamos como objetivo llegar a la universidad. Y lo pudimos hacer con grandes ayudas. La mayoría de los años estudie con becas.

- ¿Qué ventajas destacarías de dar formación musical a los niñ@s?

Debería darse desde que nacen. Evidentemente no una formación reglada siendo tan pequeños pero la música se aprende escuchando de todo también.

- Y si tuvieses que destacar alguno, ¿qué valores crees que le aporta a los chic@s en su formación?

Muchísimos. Hacen familia, ganan confianza en si mismos… Los alumnos que junto a la formación académica obligatoria reciben la musical suelen tener mejores resultados académicos.

Con el coro de A Xunqueira ensayáis en los recreos, ¿es difícil que el alumnado se comprometa a dedicar su tiempo de ocio al coro?

La palabra exacta es esa: compromiso. La tengo escrita en la pizarra durante varios meses al empezar cada curso. Ningún proyecto puede salir adelante sin compromiso.

- A nivel general, ¿cómo valoras la situación actual del sistema educativo?

Uno de los grandes problemas son las ratios. No se atiende igual a 30 alumnos que a 15. Por otro lado, la Administración tiene la enorme suerte de que los profesionales suplimos todas las carencias que el sistema tiene de recursos humanos y materiales. Si no dedicásemos todas las horas que hacemos sin cobrar no funcionaría nada.

- ¿Qué es la amistad?

Una sobremesa en la que no tienes que medir las palabras y que no quieres que termine.

- Si pudieses viajar en el tiempo, ¿irías al pasado o al futuro?

Al pasado. A la Francia revolucionaria. Me parece interesante ver cómo fue el inicio de ese gran cambio en la historia.

- Una parte de tu casa que te apetezca intervenir (léase reformar, (re)amueblar…) ¿por qué?

Ninguna, acabo de pasar por una reforma así que no me quedan ganas de más.

- Dime una canción que te emocione.

Muchas de las que oigo a mis coros cuando estoy dirigiendo. Todas tienen algún momento emocionante.

- ¿Alguna vez te has quedado en blanco dirigiendo el coro?

Muchísimas. Cantantes hay muchos y unos se tapan a otros pero director solo hay uno.

- ¿Frío o calor?

Calor.

- ¿Qué hay después de la vida?

Otra vida diferente.

- ¿El último capricho que te hayas dado?

Una tarde de domingo sin hacer absolutamente nada.

- ¿Cuándo dijiste por última vez “te quiero”? ¿a quién?

Hoy a mi hijo, aunque soy más de abrazar.

- ¿A quién te gustaría ver en esta sección?

A dos mujeres, a Nanette Sánchez o a Reyes, la directora del coro García Limeses.

- Y por último, ¿qué vas a hacer en cuanto termine esta entrevista?

Dirigir el ensayo que tenemos ahora

Para Luísa, Pontevedra sabe a vino, huele a mar, es de color dorado y suena a gaita. Definitivamente, Luísa Sánchez siente Pontevedra.

EL CUESTIONARIO

− Nunca salgo de casa sin… olvidarme algo.

− En mi nevera siempre hay… yogures.

− En mi armario destaca… que las puertas siempre están abiertas.

− La edad es… un número.

− Siempre fui el ojo derecho de… nadie, aunque tuve mucha suerte.

− Pontevedra tiene alma de… acogida.

− Creo en… la generación de mis hijos.

− El año que marcó mi vida fue… cuando vine a Pontevedra.

− El mejor regalo que me pueden hacer es… tiempo.

− Mi lugar en el mundo es… mi casa.

− Si no pudiese vivir en Pontevedra viviría en… Asturias.

− Mi momento favorito del día es… el desayuno del Domingo.

− Pontevedra… la luz.