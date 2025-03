Chega ao Café Moderno a exposición 'Outras historias posibles'

'Outras historias posibles' presenta o traballo de seis destacadas artistas nacidas na década dos 50, con fortes vencellos a Galicia, tanto nas súas vidas coma nas súas carreiras profesionais.

Elas son Ana García Pan, Emilia Guimeráns, Anne Heyvaert, Tusi Sandoval, Blanca Silva e Laura Terré, mulleres cunha especial presenza na arte dos 80, grazas á súa innovadora visión.

Esta exposición explora desde o Café Moderno Afundación Pontevedra as súas creacións e descúbrenos como o seu legado influíu na arte contemporánea, ofrecendo novas perspectivas e reivindicando o seu espazo na historia.

Coñece a súa obra nas salas de mostras do edificio na cidade do Lérez, do 4 de abril ao 31 de maio de 2025.

Unha oportunidade de coñecer o talento, a dedicación e a creatividade destas seis mulleres que deixaron unha pegada imborrable no mundo da arte.

Horario: LUNS a VENRES | 17.30 a 20.30 horas. SÁBADOS | 11.00 a 14.00 e 17.30 a 20.30 horas. DOMINGOS e FESTIVOS | pechado