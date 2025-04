Caldas prepárase para a estrea da nova xira da orquestra Panorama na Festa da Primavera

Caldas de Reis atópase en plena conta atrás para a súa esperada Festa da Primavera, que este ano contará cunha das actuacións máis esperadas do ano.

Trátase da estrea do novo espectáculo e macroescenario da Orquesta Panorama para a xira de 2025, que se celebrará o sábado 12 de abril na vila termal.

O tenente de Alcalde, Manuel Fariña, confirmou que o Concello está a ultimar os preparativos para garantir o éxito desta edición, abarcando desde o plan de seguridade até a provisión de xeradores de enerxía.

De feito é que a magnitude do concerto requirirá medidas extraordinarias, como a disposición de dous grupos electróxenos de 220 kva exclusivos para a orquestra, superando a capacidade habitual para outros grupos musicais.

A Orquesta Panorama, que ensaia o seu novo repertorio en Caldas, presentará un espectáculo de máis de tres horas con novos temas e unha posta en escena renovada.

Unha das maiores novidades será o seu escenario, cunha fronte de máis de 60 metros de ancho, o máis grande na historia da agrupación.

O nome do espectáculo é aínda un misterio, pero espérase que sexa revelado nos próximos días.

A actuación incluirá novos artistas e repertorio, aínda que tamén se confirmaron as baixas de Kotwey Marval e Fátima Pego.

Durante a presentación do evento, Fariña destacou tamén a aposta de Caldas pola Orquesta Panorama, subliñando a súa capacidade para atraer público e a súa traxectoria de trinta anos, que a consolidou como "a mellor orquestra de España".

A Festa da Primavera contará tamén coa actuación da Gramola o sábado 12, e o Kalidas Primavera Fest o venres 11, con sesións de DJ. O domingo 13, Pepo Suevos e os Alkar completarán o programa.

Como na edición anterior, os concertos realizaranse nun espazo pechado e acondicionado para garantir a seguridade. Implementarase un plan de autoprotección para controlar a afluencia e xestionar posibles situacións de risco.

A novidade deste ano é o cambio no acceso, que será unicamente a través do paseo fluvial, preto da Praza do Camiño.