Carla Simón e a súa 'Romería', de Pontevedra a competir pola Palma de Ouro en Cannes

Unha das películas que se rodaron en Pontevedra durante o último ano competirá no prestixioso Festival de Cannes. Trátase de Romería, da directora catalá Carla Simón, que é un do dezaoito filmes que se disputarán a Palma de Ouro do festival.

Formará parte da selección oficial de Cannes, que desenvolverá a súa edición número 78 entre os días 3 e 24 de maio.

Con Romería, Carla Simón completa a triloxía de longametraxes na que explora as relacións familiares, inspirándose esta vez nas orixes da súa familia biolóxica paterna.

A protagonista de Romería é Mariña, unha muller que viaxa a Vigo para coñecer á familia do seu pai biolóxico, que morreu de sida do mesmo xeito que a súa nai, cando ela era moi pequena.

A través dos encontros cos seus tíos, tías e avós, tenta reconstruír un relato coherente do seu pai e da historia de amor que viviu coa súa nai, pero non o consegue.

Todos senten demasiada vergoña cara aos conflitos de drogas da parella, algo que Mariña lles lembra coa súa presenza.

O elenco, encabezado pola debutante Llúcia Garcia, conta con Mitch Carballos, Tristán Ulloa, Celine Tyll, Miryam Galego, Janet Novás, José Ángel Egido e Sara Casasnovas, entre outros.

A rodaxe desta película, que tivo Vigo como epicentro, estendeuse por gran parte das Rías Baixas, entre outras localizacións na cidade de Pontevedra.

Romería non será a única española en competición, xa que por primeira vez desde 2008 coincidirán na sección oficial dúas películas españolas e ambas as con participación galega.

Así, Óliver Laxe estreará en Cannes a película Sirat, unha historia rodada entre Aragón e Marrocos e protagonizada por Sergi López e Bruno Núñez, como un pai e o seu fillo que viaxan ao sur do país árabe en busca da súa filla e irmá, desaparecida hai meses nunha rave.