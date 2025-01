Cineclube Pontevedra dedica un ciclo a Peter Bogdanovich

A programación do Cineclube Pontevedra regresa ao Teatro Principal o luns 13 de xaneiro, logo dun 2024 no que organizou 41 sesións de cinema no Teatro Principal, polas que pasaron 4.392 persoas.



Para inaugurar o ano dedicaralle un ciclo a Peter Bogdanovich (1939-2022), figura central do novo Hollywood que emerxe nos anos 70. Cinéfilo obsesivo cunha fonda admiración polo cinema clásico americano, Bogdanovich amalgamou a modernidade dos novos tempos e a herdanza do clasicismo, revisitando xéneros xa en desuso. Foi, ademais de director, actor e produtor, autor de numerosos estudos cinematográficos e responsable dun valioso legado en forma de entrevistas a cineastas, publicadas en varios volumes, entre os que destacan os seus libros sobre Orson Welles e John Ford.



Durante o mes de xaneiro proxectaranse no Cineclube tres dos seus títulos máis icónicos dos anos 70: A última película (1971), Que pasa, doutor? (1972) e Lúa de papel (1973), obras que evidencian un discurso sobre a forma do cinema e sobre o que, a partir dela, se revela da historia da sociedade americana.



As tres sesións terán lugar ás 20:30 horas no Teatro Principal, o luns 13, martes 21 e martes 28.



As persoas que desexen facerse socias do Cineclube poderán facelo os días de proxección entre as 20 e as 20.30 horas ou ben a través do formulario dispoñible no blog da asociación.