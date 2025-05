Doan ao Museo de Pontevedra cartas de Valle-Inclán e da súa muller Josefina Branco

O Museo de Pontevedra recibiu en doazón un conxunto de cartas entre o geógrafo e antropólogo Luís de Hoyos Sainz e a familia Valle-Inclán, tanto con Ramón María como coa súa muller, a actriz Josefina Branco, e o fillo de ambos, Carlos Luís.

A doazón ao museo pontevedrés desta correspondencia, entre a que se atopan 27 cartas e diversos telegramas, foi realizada por Andrea Vanoli Mouraret, herdeira desa documentación que atesouraba Luís de Hoyos Sainz.

Toda a correspondencia está datada entre 1933 e 1936, é dicir, nos últimos anos de vida do autor de "Luces de Bohemia".

O conxunto inclúe trece cartas escritas por Ramón María del Valle-Inclán a Luís de Hoyos entre 1933 e 1935, nas que se aprecia a caligrafía e a peculiar firma do dramaturgo.

A estas engádense outras nove cartas asinadas por Josefina Branco e dirixidas tamén a de Hoyos e outro catro remitidas por Carlos Luís del Valle-Inclán.

A responsable do arquivo documental do Museo de Pontevedra, María Jesús Fuertes, sinalou a importancia desta doazón pola "transcendencia" da figura de Valle-Inclán e a "tremenda dispersión" do que debeu ser o seu arquivo persoal.

A iso sumou a escaseza de documentos que ten o arquivo do museo do escritor e a singularidade da serie epistolar "como medio máis directo de achegarse ao carácter e circunstancias persoais dos seus autores".

O antropólogo e geógrafo Luís de Hoyos Sainz (Madrid, 1868 - Madrid, 1951), director fundacional do Museo do Pobo Español en 1934, introduciu en España técnicas e metodoloxías novas en áreas como a bioloxía, a xenética e a psicoloxía experimental.

Presidente da sección de ciencias do Ateneo de Madrid e da Sociedade Española de Antropoloxía, Etnografía e Prehistoria, foi un escritor moi prolífico, autor de gran cantidade de ensaios e artigos científicos sobre antropoloxía, etnografía, xeografía e sociología española.

En paralelo á doazón deste lote documental, o artista salmantino Florencio Maíllo doou ao Museo de Pontevedra un retrato Valle-Inclán elaborado en encáustica mixta sobre zinc, unha técnica na que a cera de abellas utilízase como aglutinante dos pigmentos.

O busto de Valle-Inclán centra a composición en primeiro termo, sobre un fondo no que se recoñece unha vista da ría de Arousa e na que destaca á esquerda a silueta da Torre de San Sadurniño de Cambados.