Fame infantil de libros na Biblioteca de Caldas: un rapaz levou prestados 137 títulos nun ano

A Biblioteca Municipal de Caldas de Reis ferve unha intensa actividade cultural coa celebración do 'Mes do Libro', unha iniciativa que comezaba este 2 de abril co recoñecemento aos máis pequenos lectores da vila termal.

Nun acto de homenaxe aos cativos máis afeccionados á lectura, o tenente de alcalde e responsable de Cultura, Manuel Fariña, fixo entrega de agasallos e diplomas aos cinco rapaces e rapazas que máis libros levaron en préstamo durante o ano 2024.

O récord estableceuno Diego, un pequeno lector que sorprendeu a todos ao levar para a súa casa un total de 137 libros ao longo do pasado ano, o que supón unha media de máis de 11 títulos cada mes.

"Tedes unha fermosa e sorprendentemente ampla relación cos libros", destacou Fariña durante o acto, convidando aos premiados a "seguir nesa liña e a seguir sendo grandes usuarios da biblioteca municipal".

O quinto clasificado neste particular ranking de lectores non quedaba atrás e presentou cifras notables, con 53 libros retirados no mesmo período.

Esta homenaxe forma parte dunha programación máis ampla que o Concello caldense desenvolverá durante todo o mes de abril.

A seguinte entrega de premios terá lugar o vindeiro 23 de abril, coincidindo coa celebración oficial do Día do Libro, cando se recoñecerá a cinco persoas adultas e un adolescente pola súa afección á lectura.

Pero o 'Mes do Libro' en Caldas vai moito máis alá dos recoñecementos, con diversas actividades enmarcadas no programa 'Rebumbio na biblioteca'.

Para este venres 4 de abril, ás 18.00 horas, está programado o espectáculo cómico teatral 'Superheroe', a cargo de Fran Rei, unha proposta recomendada para crianzas a partir de 4 anos.

A axenda cultural continuará o vindeiro venres 11 de abril, tamén ás seis da tarde, cun obradoiro científico impartido por 'Héroes para la ciencia', no que os participantes realizarán experimentos e actividades sinxelas de divulgación, fomentando a ciencia creativa e manipulativa.

Para rematar o mes, o xoves 25 de abril chegará á biblioteca municipal o contacontos teatral 'Os ratiños da caixa', da man de 'Trinketrinke Teatro', unha peza dirixida a nenos e nenas de máis de tres anos.

Desde o Concello lembran que para todas estas actividades é necesaria inscrición previa, que pode realizarse na propia Biblioteca Municipal ou chamando ao teléfono 986 53 06 04.