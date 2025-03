Ibuprofeno Teatro enche o Principal con 'Reconversión', unha emotiva historia do naval galego

O Teatro Principal de Pontevedra encheu todas as butacas na noite deste xoves de público que gozou da representación de 'Reconversión', unha obra da compañía Ibuprofeno Teatro que se enmarca dentro do ciclo Ponteatro.

A montaxe, cargada de humor e sensibilidade, sorprendía os espectadores cunha proposta que combina referencias cinematográficas e audiovisuais, desde Orson Welles a Fellini, pasando polo mítico programa televisivo 'Un, dos, tres', de Chicho Ibáñez Serrador.

Escrita e dirixida por Santiago Cortegoso, "Reconversión" é un exercicio de memoria histórica que aborda a situación vivida en Galicia durante os anos da transición, centrándose no sector naval da Ría de Vigo.

A obra narra a historia do pai do autor, traballador do estaleiro Ascón durante 30 anos, figura que representa as vivencias dunha xeración que sufriu o paro tras o peche da factoría en 1984 e participou nas históricas mobilizacións dos anos 70 e 80.

O espectáculo, de gran formato e dirixido a público adulto, conta cun elenco de oito intérpretes-músicos que conforman unha charanga e interpretan a banda sonora en directo.

O reparto está integrado por Artur Abad, Cristina Collazo, César Goldi, Celia González, Davide González, Fran Lareu, Nani Matos e o propio Santiago Cortegoso.

'Reconversión', de Ibuprofeno TeatroMónica Patxot

A obra propón unha viaxe desde a posguerra ata o "Felipismo" dos anos 80, reflectindo a evolución desde un estilo de vida rural a unha sociedade baseada no capitalismo.

A posta en escena culminou cunha sorpresa para os asistentes, cando os oito intérpretes saíron á rúa tocando pezas populares da época, creando un emotivo peche que conectou co público pontevedrés.

O ciclo Ponteatro continuará o vindeiro 28 de marzo coa obra 'Os Miserábeis' no Pazo da Cultura, a cargo da compañía do IES Illa de Ons de Bueu, dentro tamén da programación do Salón do Libro. O ciclo pechará o 3 de abril, tamén no Pazo da Cultura, co espectáculo de danza 'Ceibe', de Fran Sieira.