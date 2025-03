Máis de 10.000 libros mudaron de man este domingo no Salón

A xornada deste domingo no Salón foi ben especial. Ademais de acoller o espectáculo xira de despedida da compañía Pontevedresa Baobab Teatro tamén tivo lugar entre as 11 e as 14 horas a Troca de Libros.

Esta iniciativa estivo coordinada por David Castro, do IES Torrentes Ballester, e contou con máis de 10.000 libros para trocar entre as preto de 1.500 persoas asistentes.

A expectación era máxima, e como proba a ringleira de xente agardando na porta antes de que abrira o Recinto Feiral.

Nesta Troca de Libros participaron 18 centros de ensino de Pontevedra: os sete institutos da cidade, as Anpas, a Escola Oficial de Idiomas e os CEIP Álvarez Limeses, de Marcón, Vilaverde, Vidal Portela, Barcelos e San Martiño; os CEP Campolongo e Marcos da Portela; os CPR Calasancio e Sagrado Corazón.

A mecánica é sinxela, tratábase de cambiar os libros que previamente se deixaron nos centros colaboradores polos miles de volumes que enchían as casetas.

A condición é que sexan libros de literatura infantil ou xuvenil e que estean ben coidados.

Quen entregou un libro recibiu un vale e este domingo era o momento de canxealo por outro libro no Salón.

O obxectivo é darlle unha nova vida aos libros con outras persoas que os volvan ler e desfrutar.