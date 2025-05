Unha maleta chea de arte conecta Pontevedra con Castela-A Mancha nunha mostra innovadora en Belas Artes

A Facultade de Belas Artes do campus de Pontevedra recolle diferentes sensibilidades artísticas grazas á exposición "Dentro de una maleta", inaugurada o luns 19 na sala O Abrigo.

A mostra, comisariada polo egresado pontevedrés Manuel Balsas, reúne as creacións de nove estudantes da Universidade de Castella-A Mancha (UCLM), todas elas transportadas literalmente nunha maleta desde Cuenca ata Galicia.

A idea xurdiu durante a estancia de Balsas no Mestrado en Investigación en Prácticas Artísticas e Visuais da UCLM, cando decidiu traer consigo unha selección de obras dos seus compañeiros para compartir "outras formas de pensar, de sentir e de aproximarse aos problemas da práctica artística" co público pontevedrés.

O propio formato da exposición convértese nunha metáfora sobre a precariedade do mundo artístico, xa que todas as pezas debían cumprir un requisito fundamental: poder ser transportadas nunha maleta. "É unha mostra relacionada cos que volvemos e queremos traer algo de fóra", explica Balsas, segundo recolle o DUVI.

A diversidade é o eixo central desta proposta, que inclúe dende un instrumento tecido con auriculares de Laura Budia ata os cadros de Toni Serrano e os debuxos de Marta Moya.

Tamén se poden apreciar as cianotipias de Ivette Veles, as pezas escultóricas de María González Redondo e Ángel Raquidiam, videocreacións de Jhonson Ogando e Colectivo Craneal, e unha peza bordada de Leandra Adela Muñoz.

A exposición, xestionada polo colectivo artístico Lupercais, poderá visitarse na sala O Abrigo ata o 30 de maio.

MURAL PARA O IES SÁNCHEZ-CANTÓN

Paralelamente, a Facultade de Belas Artes, a través do seu Vicedecanato de Cultura, colabora co IES Sánchez-Cantón nun concurso para a realización dun mural no patio exterior do instituto pontevedrés.

O proxecto busca transformar unha superficie de aproximadamente 60 metros cadrados, cunha convocatoria aberta tanto a estudantes e egresados de Belas Artes como a artistas en xeral.

As propostas, que poden ser abstractas ou figurativas e deben inspirarse na contorna arquitectónica, o río Gafos ou a historia do barrio, poden presentarse ata o 15 de xuño a través do correo electrónico [email protected].

A persoa gañadora, seleccionada por un xurado composto por docentes do Departamento de Pintura da Universidade de Vigo e do instituto, recibirá 1.200 euros de honorarios e deberá executar o mural en xullo, con custos de produción cubertos pola organización ata un máximo de 300 euros.