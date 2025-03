María do Ceo actúa este martes na UNED para celebrar o 138 aniversario da ponte internacional de Tui

O Salón de Actos da UNED de Pontevedra acollerá este martes 25 de marzo, ás 20:30 horas, un especial concerto da recoñecida fadista portuguesa María do Ceo, que conmemorará o 138º aniversario da construción da ponte internacional que une Galicia e Portugal a través de Tui.

"María do Ceo convídanos a unha viaxe musical que rende homenaxe á identidade compartida entre Galicia e Portugal, evocando os sentimentos de saudade, amor e a beleza da música tradicional", sinala Rafael Cotelo Pazos, responsable de Extensión Universitaria, Actividades Culturais e UNED Sénior da UNED Pontevedra, quen destaca a importancia do evento para "reforzar os lazos históricos e promover o entendemento mutuo a través da arte".

A cantante está considerada unha embaixadora da cultura galega en todo o mundo, grazas á súa ampla carreira internacional.

Nada na cidade portuguesa do Porto , a súa paixón polo fado xorde a través do seu pai, fadista afeccionado. Aos dez anos, a súa familia trasladouse a Ourense, cidade onde reside.

María do Ceo ofrece unha forma de cantar fados diferente vinculando Galicia cos fados de Lisboa dunha maneira natural e sorprendente.

Esta actuación enmárcase dentro do compromiso da UNED Pontevedra coa promoción do diálogo intercultural e a difusión artística. O concerto será de entrada libre ata completar a capacidade do recinto.

Cotelo agradeceu especialmente o apoio da Xunta de Galicia para facer posible este evento, que contribúe "á posta en valor da nosa lingua e do noso patrimonio cultural común", reivindicando a importancia do patrimonio inmaterial compartido entre Galicia e Portugal, simbolizado pola histórica ponte que desde hai 138 anos une ámbolos territorios.