A UNED aborda o acoso laboral cun curso online do 24 ao 28 de marzo

O Centro Asociado da UNED en Pontevedra impartirá un curso online do 24 ao 28 de marzo para abordar o problema do acoso laboral.

O curso, que poderá seguirse en directo ou en diferido, contará coa participación de Javier Mingorance, experto na materia.

Dirixido e coordinado por José Ángel Maquieira Rodríguez e Rafael Cotelo Pazos, está orientado principalmente a avogados laboralistas, mediadores organizacionales, profesionais de recursos humanos, directivos de empresas, criminólogos, pedagogos, psicólogos, traballadores sociais, educadores sociais, antropólogos e todas aquelas persoas interesadas na temática.

Entre os obxectivos destacan a adquisición de coñecementos para identificar casos de abuso, acoso e malos tratos na empresa, activar protocolos de denuncia e protección ás vítimas e impulsar plans de igualdade e colaboración no ámbito laboral.

O curso abordará os diferentes tipos de acoso que se poden producir no traballo e os efectos psicolóxicos nas vítimas.

Tamén tratarán os protocolos de actuación ante o "mobbing laboral" e como previlo impulsando a cidadanía organizacional, o humanismo empresarial e os plans de igualdade.

Javier Mingorance é pedagogo, mediador inscrito no Rexistro de Mediadores do Ministerio de Xustiza de España, mediador habilitado polo Departament de Xustiza da Generalitat de Catalunya, experto en prevención da violencia contra as mulleres e máster Internacional Universitario de Seguridade en OCTY pola CEU San Pablo Máster Oficial Universitario en Criminología: Delincuencia.