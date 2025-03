Un milleiro de persoas apúntanse a "explorar tesouros" coa UNED coñecendo "as bibliotecas máis fascinantes"

Máis de 1.000 persoas matriculáronse no curso "Explorando tesouros: As bibliotecas máis fascinantes do planeta" que desde este luns e até o 10 de abril impártese no Centro Asociado da UNED en Pontevedra.

O acto inaugural contou coa presenza de Jesús de Andrés Sanz, vicerreitor de Centros Asociados da UNED; Víctor M. González, director do centro asociado de Pontevedra e do Campus Noroeste da UNED e Isabel Calzas González, directora da Biblioteca Central da UNED.

Esta actividade docente gratuíta e que se poderá seguir de maneira presencia ou online, en directo ou en diferido, forma parte do programa deseñado para este ano polo coordinador de Extensión Universitaria, Rafael Cotelo Pazos.

Este curso contará como relator con José María Rodiño Barcia, técnico da biblioteca da UNED Pontevedra, graduado en Xeografía e Historia na Universidade de Vigo e Máster de Formación de Profesorado na Universidade de Salamanca.

O curso está especialmente dirixido a toda persoa interesada pola cultura, a historia ou a formación no ámbito bibliotecario e ten como obxectivos coñecer como as bibliotecas reflicten as culturas e sociedades nas que se atopan, destacando exemplos de diferentes partes do mundo.

Ademas de entender o papel das bibliotecas como centros de coñecemento e a súa influencia na educación, a cultura e a cohesión social.

Tamén se pretende con este curso fomentar a apreciación pola innovación no ámbito bibliotecario, examinar como as bibliotecas modernas, especialmente nos países nórdicos, combinan a tecnoloxía coa tradición para ofrecer uns servizos avanzados.

Outro obxectivo do curso é investigar a evolución histórica das bibliotecas e a súa adaptación aos cambios tecnolóxicos e sociais ao longo do tempo e promover o valor das bibliotecas como divulgadoras do coñecemento.