O Museo de Pontevedra pon en marcha visitas guiadas gratuítas á exposición sobre a Sociedad Coral Polifónica

O Museo de Pontevedra organiza desde esta semana visitas guiadas á exposición 'Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra 1925-2025, un século de música coral en Galicia'.

Serán visitas gratuítas de aproximadamente 60 minutos de duración, a cargo do equipo de Educación do Museo.

É necesaria reserva previa, que se pode facer a través da web do Museo.

As visitas terán lugar nas seguintes datas e horarios: xoves 3 e 10 de abril, ás 18 h; sábados 5, 12 e 19 de abril, ás 18 h; Xoves Santo e Venres Santo, 17 e 18 de abril, ás 12 h.

Cada luns ábrese na web do Museo o formulario para reservar praza nas visitas da propia semana.

As reservas para as visitas guiadas dos xoves atenderanse ata o mesmo día ás 14 h, as dos sábados ata o venres ás 14 h e as do Xoves Santo e Venres Santo ata o mércores 16 ás 14 h.

A exposición permite aos visitantes facer un percorrido polo século de historia que atesoura a Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra, nacida en 1925 co afán de contribuír, a través da música, á construción da cultura galega.

A mostra inclúe numerosos impresos, manuscritos, fotografías e obras de arte que falan da importancia desta iniciativa e da relevancia cultural das persoas que a puxeron en marcha e lle deron continuidade.