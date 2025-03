Cinco letras, ningunha palabra e unha emotiva historia: "Kyoki" chega a Vilagarcía

O Auditorio Municipal de Vilagarcía acolle este sábado 29 de marzo o espectáculo infantil "Kyoki", da compañía Elefante Elegante.

A función, programada dentro da Rede Galega de Teatros e Auditorios e promovida pola Axencia Galega de Industriais Culturais (AGADIC), terá lugar ás 18:00horas cun prezo de 5 euros.

Con todo as entradas terán bonificacións para menores de 13 anos, persoas desempregadas, maiores de 65 e titulares do Carné Xove.

A obra é un espectáculo de 45 minutos sen palabras dirixido ao público infantil e familiar maior de 3 anos, e nela abórdase o tema do esquecemento, a vellez, a soidade e o coidado dos nosos maiores.

O título "Kyoki", que significa "demencia" en xaponés, fai referencia á alteración da capacidade para recordar, pensar ou tomar decisións.

A obra presenta unha mirada cómplice e sensible sobre as experiencias tanto das persoas que necesitan ser coidadas como das propias coidadoras.

A familia, as institucións médicas e sociais están representadas nos tres personaxes interpretados pola actriz protagonista María Torres: a avoa, a súa filla e a doutora.

"É certo que adoita verificarse en persoas de idade avanzada, mais, quen non esqueceu algunha vez onde colocou a caixa das galletas?", preguntan dende a compañía, que aborda estas temáticas a través dunha proposta cargada de sensibilidade e humor.

A posta en escena susténtase nunha linguaxe xestual baseado na manipulación de obxectos e na interacción constante co espacio teatral.

Isto é unha característica propia das obras de Elefante Elegante, que buscan explorar temáticas de índole social ou existencial a través da relación do corpo co espazo, centrándose na importancia dos xestos, movementos e imaxes.

Con isto, a compañía busca desenvolver un código plástico e poético que non dependa exclusivamente do texto, combinando o teatro físico coa danza,a música e as artes visuais.

Fiel ao seu selo distintivo, Elefante Elegante constrúe en "Kyoki" un universo escénico onde o traballo corporal da actriz se harmoniza con precisión coa música instrumental orixinal, viaxando entre o realismo e a hipérbole da vida cotiá.

As entradas para a obra poden adquirirse en ataquilla.com e, no caso de non esgotarse, estarán dispoñibles na billeteira do Auditorio dende as 16:00 horas o día da representación.