Palestina, país convidado a un Salón do Libro 2026 en Pontevedra coa música como tema central

A edición número 27 do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, que se celebrará entre os días 6 e 22 de marzo de 2026, contará con Palestina como país invitado e centrará a súa temática na relación entre a literatura e a música.

O edil responsable da área de cultura, Demetrio Gómez, explicou que con esta elección Pontevedra quere "solidarizarse" cunha nación "que está sufrindo un auténtico xenocidio" por parte de Israel.

"Palestina non é un país normal. Leva máis de 80 anos invadido por Israel, sufrindo políticas de exterminio e de xenocidio que se están vendo incrementadas", sinalou Gómez, que engadiu que "pensamos que a solidariedade do Salón ten que ir con este pobo".

Ademais, o concelleiro pontevedrés lembrou que a cultura en lingua árabe conta cunha literatura "riquísima" con máis de mil anos de antigüidade que enriquecerá este evento cultural.

De cara á participación de Palestina, o Salón do Libro contará coa UNRWA, a axencia da ONU para os refuxiados palestinos, como entidade colaboradora.

Irene Martínez, responsable de comunicación da UNRWA, agradeceu a invitación do Concello de Pontevedra ante a "gravísima situación" que atravesa o pobo palestino, "un dos xenocidios máis letais desde comezos do século", con máis de 50.000 asasinados.

"Atacan hospitais, refuxios, edificios da ONU e persoal humanitario", denunciou Martínez, ao que sumou aos que, a pesar de sobrevivir "perdérono todo" e que viven nun réxime "de terror" con ataques "máis brutais" desde o suposto alto ao lume.

A portavoz desta axencia sinalou que "non se trata só de bombardeos", xa que sostivo que desde o pasado 2 de marzo Israel bloqueou o acceso de subministracións e axuda a Gaza e "ninguén ten comida e a xente loita a diario para atopar o máis básico".

Dentro deste contexto, segundo Irene Martínez, viven máis dun millón de nenos e nenas para quen regresar á escola "é o seu maior desexo", aínda que moitos deses centros foron destruídos ou están a ser empregados como refuxios.

"Perderon dous cursos escolares e hai un risco enorme de perder unha xeración enteira", subliñou a representante da UNRWA, para quen a educación é "fundamental" para estes rapaces.

Pontevedra quixo anunciar os detalles do Salón do Libro 2026 con máis de dez meses de adianto ante a "elevada" participación dos centros educativos neste evento, de forma que poidan "adaptar con tempo" as súas programacións lectivas.

Ademais, Demetrio Gómez asegurou que a música é un tema que "vai a dar moitísimo xogo" e que, tanto en Pontevedra como en Galicia, "ten moitas posibilidades".