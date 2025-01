Pilar Palomero, Alauda Ruiz de Azúa, Iván Pellicer e Miguel Bernardeau pechan as actividades previas dos Feroz 2025

A película Los destellos e a serie Querer porán o broche de ouro ás actividades previas que se están desenvolvendo en Pontevedra con motivo da gala dos Premios Feroz 2025, que se celebrará o próximo 25 de xaneiro.

O mércores 15 de xaneiro a directora aragonesa Pilar Palomero presentará a súa terceira longametraxe, Los destellos, que conta con seis candidaturas aos Feroz.

Opta aos premios de mellor película dramática e mellor dirección e tamén son candidatos catro dos seus actores, Patricia López Arnaiz, Antonio de la Torre, Marina Guerola e Julián López.

Tras a proxección da película, que terá lugar no Teatro Principal ás sete da tarde, haberá un coloquio posterior entre a cineasta e o público.

E xusto na véspera da entrega de premios, a directora Alauda Ruiz de Azúa e os actores Iván Pellicer e Miguel Bernardeau presentarán Querer, que con sete nomeamentos é a serie con máis candidaturas aos Premios Feroz 2025.

Entre elas inclúense as de mellor serie dramática, mellor guion e as que recibiron cinco dos seus protagonistas. Nagore Aranburu e Pedro Casablanc como protagonistas; e Loreto Mauleón, Miguel Bernardeau e Iván Pellicer nas categorías de reparto.

Os dous primeiros episodios da serie mostraranse o venres 24 de xaneiro no auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra, ás seis da tarde, onde tamén haberá un coloquio co público.

Estas dúas últimas sesións súmanse á presenza en Pontevedra, ao longo deste mes de xaneiro, de Candela Peña, Javier Giner e Mar Coll, que nos próximos días presentarán, respectivamente, as series El caso Asunta e Yo, adicto e a película Salve María.