O Piñeiriño encheuse de música e solidariedade na exitosa segunda edición do Solifest

Vilagarcía de Arousa viviu onte un día grande no barrio do Piñeiriño coa celebración da segunda edición do Solifest, un festival solidario que combinou música, baile, gastronomía e compromiso social.

O evento, organizado pola Asociación Veciñal Breogán e Amencer Aspace no Centro de Atención Integral Princesa Leticia, superou todas as expectativas de participación e ambiente festivo.

Dende as 12:00 horas, as rúas do Piñeiriño convertéronse nun escenario aberto con actividades para todos os públicos.

A zona kids (Festivaliño on the Road) divertiu aos máis pequenos, mentres que a zona gastro, con Rubén García e Xoanqui Ameixeiras, e os cortes solidarios do Salón Gentleman, achegaron o mellor da cociña local a este evento.

As actuacións musicais foron o eixo central do festival, cun cartel diverso que incluiu a Borjamina, Dani Barreiro & Friends, DJ Al, Factoría de Subsistencia e Fran García coa súa particular homenaxe musical ao desaparecido Freddie Mercury.

Tamén actuaron o Grupo Froallo, Isi Vaamonde, Kevin Weatherhill (líder de Inmaculate Fools), Kris K DJ & Carlos Crespo, La Yaya DJ e Somoza Trío.

O alcalde, Alberto Varela, e outros membros do goberno local asistiron ao evento nunha xornada marcada pola solidariedade, xa que a recadación irá destinada integramente a Amencer Aspace, asociación que traballa con persoas con parálise cerebral.

Público en cadeiras de rodas no SolifestConcello de Vilagarcía de Arousa