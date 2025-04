Primeiras imaxes de 'Marusía', a serie rodada en Marín pola produtora de Ana Rosa Quintana

A produtora de Ana Rosa Quintana, Unicorn Content TV, publicou as primeiras imaxes da serie Marusía: Vientos de honor que gravou en Marín, entre outras localidades das Rías Baixas.

A serie conta coa colaboración da Armada Española e combina nas súas tramas elementos de thriller, drama, amor, acción e misterio.

Marusía: Vientos de honor narra o comezo dun curso na Escola Naval Militar de Marín que está marcado polo suposto suicidio dunha alumna que deixou moitas preguntas sen resposta.

A actriz Lucía Jiménez interpreta a Teresa Ibarra, a recentemente nomeada comandante directora da escola, non só enfróntase ás consecuencias do suceso, senón que, ademais, debe investigar as súas causas.

Para iso, vese obrigada a colaborar co tenente coronel Jorge Carvajal (Alfonso Bassave), encargado de esclarecer os feitos, cuxa presencia faille revivir traumáticos recordos e enfrontarse a uns conflitos internos que cría deixar atrás.

Imaxes da serie 'Marusía: Vientos de honor'Mediaset España

Os actores Paloma Stewart, Edith Martín-Val e Carmen de la Vega, interpretan os papeis de tres alumnos de novo ingreso na Escola Naval que proceden de diferentes contornas sociais e con distintas motivacións, dispostos a labrarse un futuro na defensa naval.

Alí non só se enfrontarán ás dificultades académicas e á ríxida xerarquía militar, senón tamén a unha esixente instrución e á presión psicolóxica que supón asumir valores e condutas moi diferentes ás da súa vida anterior.

A iso súmanse os conflitos derivados das súas complexas historias persoais e as súas fortes personalidades.

Completan o elenco da serie Miquel Fernández, Álex Medina, Darío Loureiro, Arwent Martínez, Iria Orejudo e Nacho Nugo, entre outros actores e actrices.

Esta serie de ficción de Mediaset España para o prime time de Telecinco centra a súa trama na Escola Naval pero tamén sae do recinto militar deixando protagonismo a Marín e a comunidade pesqueira da ría de Pontevedra.

E tanto dentro como fóra da escola, o mar será escenario e testemuña das historias e segredos dos personaxes, unhas veces como aliado xeneroso e outras como inimigo implacable.

Imaxes da serie 'Marusía: Vientos de honor'Mediaset España

Marusía. Vientos de honor, creada por Ignacio del Moral (El marqués), Begoña Álvarez (Desaparecidos. La serie) e Laura Belloso (El internado), conta con axudas económicas da Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega das Industrias Culturais, e está cofinanciada pola Unión Europea.

A serie, cuxo nome evoca a palabra galega que fai referencia ao cheiro característico do mar e as algas cando baixa a marea, está a gravarse en diversos escenarios de Marín.

Entre eles, están a súa lonxa, o porto, localizacións para a actividade militar en terra e en alta mar e para competicións navais, así como en lugares emblemáticos de a propia Escola Naval Militar, como a Porta de Carlos I, a pista militar, o Patio de Aulas, o comedor, as instalacións deportivas e os exteriores dos que dispón a escola.