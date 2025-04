Sete décadas de arte galega reúnense na gran retrospectiva de Rafael Úbeda no Gaiás

Aos seus 93 anos, o pintor pontevedrés Rafael Úbeda segue a pintar con paixón no seu estudio de Samieira. Esta vitalidade creativa, que o acompaña desde que iniciou a súa traxectoria artística hai máis de 70 anos, queda reflectida na extraordinaria exposición que o Museo Centro Gaiás en Santiago de Compostela acolle ata o 7 de setembro, inaugurada este martes polo conselleiro de Cultura, José López Campos.

A mostra, comisariada por Pilar Corredoira, permite descubrir a evolución dun dos grandes mestres da pintura galega contemporánea a través de 45 pinturas, 5 debuxos e unha peza audiovisual inédita.

O percorrido expositivo arrinca con "Natalia" (1956), unha das súas primeiras obras madrileñas, e chega ata "Sueño armónico" (2023), evidenciando a constante renovación do seu universo creativo.

Entre as obras destacadas figura "Da Feira" (1967), que se expón por primeira vez desde a súa creación na Real Academia de Roma, onde o artista residiu tras gañar o prestixioso Gran Premio de Roma na modalidade de Paisaxe. Esta etapa italiana resultou decisiva na súa traxectoria, permitíndolle colaborar con figuras como Federico Fellini e o actor Totó nos estudios de Cinecittà.

O seu expresionismo, case violento, caracterízase por unha profunda reflexión sobre a experiencia vital, plasmada en paisaxes que fusionan o interior co exterior.

A música convértese nun elemento recorrente ao longo da súa obra, mentres que o carácter monumental das súas creacións maniféstase nos grandes formatos, moitos deles destinados a edificios públicos.

A exposición estrutúrase seguindo as diferentes etapas vitais do artista, vinculadas aos lugares que habitou: Pontevedra, Madrid, Holanda e Italia. Cada espazo xeográfico marcou unha evolución no seu estilo, contribuíndo a forxar unha linguaxe artística propia e universal.

Doutor en Belas Artes pola Universidade Complutense de Madrid e académico de número da Academia de Belas Artes de Galicia, Úbeda desenvolveu unha destacada carreira docente en prestixiosos centros como a Facultade de Belas Artes de Saint Jordi (Barcelona), a Real Academia de Belas Artes de San Fernando (Madrid), a Facultade de Belas Artes de La Laguna (Tenerife) e a Facultade de Belas Artes de Pontevedra.

A mostra complétase cunha peza audiovisual realizada por Miramemira, que documenta tanto o proceso creativo do artista como a montaxe da exposición. Os visitantes poden acceder ao documental completo a través dun código QR situado no espazo expositivo, afondando así na vida e obra deste artista fundamental da arte galega contemporánea.

O conselleiro López Campos destacou durante a inauguración "o extraordinario valor dunha obra que enriquece a nosa historia da arte", situando a Úbeda como "unha figura imprescindible da pintura galega do último século" e "unha fonte de inspiración para as xeracións novas de artistas".