O tributo de Tomás Merlo a Jaco Pastorius abre o ciclo Jazz no Principal

O baixista mallorquino Tomás Merlo, acompañado do grupo do Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra, abriu este sábado o ciclo Jazz no Principal.

Fíxoo, con gran éxito de público, cun tributo a Jaco Pastorius, cando se cumpren 38 anos do falecemento deste baixista e compositor estadounidense.

Neste concerto, o baixo eléctrico de Merlo soou xunto ao saxo alto de Luís Felipe Fernández, a guitarra de Javier Abraldes, o piano de Mateo Sestelo e a batería de David Taboada.

Tomás Merlo é un dos referentes do jazz actual peninsular, que actuou e realizado xiras por todo o mundo con grandes artistas como Joan Manuel Serrat, Michael Brecker, Jerry González, Concha Buika, Federico Lechner ou Rez Abassy.

Tamén gravou Vendeta, o seu propio álbum solista, en 2013 co seu proxecto Tomás Merlo & The Freepunk Ensemble. En xaneiro de 2021 lanzou o seu segundo álbum, titulado Crise.

Actualmente é profesor do Centro Superior Música Creativa de Madrid e dirixe dous proxectos dedicados á música do contrabajista Jaco Pastorius.

A seguinte cita con Jazz no Principal será o vindeiro sábado 12 de abril cun concerto do contrabaixista Pablo Caminero e o grupo do Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra.