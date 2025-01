Últimas prazas para os obradoiros infantís "Artexoga con Elas" de Migallas Teatro

O Pazo da Cultura de Pontevedra acollerá desde a vindeira semana unha nova edición dos obradoiros "Artexoga con Elas", unha iniciativa de Migallas Teatro.

Nas sesións para escolares van combinarse propostas de expresión dramática, artes plásticas, música e xogos tradicionais para crear espazos de socialización en galego para a rapazada.

A compañía anuncia que aínda quedan prazas dispoñibles nos dous grupos previstos:

cativos de 8 a 11 anos , que se desenvolverá os luns de 18:00 a 19:30 horas desde o 27 de xaneiro,

pequenos de 5 a 7 anos, programado os mércores de 17:30 a 19:00 horas a partir do 29 de xaneiro.

Esta actividade, impulsada polas Concellerías de Cultura e de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra, estenderase ata abril ao longo de dez sesións.

O prezo da matrícula é de 50 euros e inclúe todo o material necesario para as actividades.

As familias interesadas poden reservar praza enviando un correo electrónico a [email protected], indicando os datos do participante (nome, idade e número de taller escollido) e a información de contacto do titor ou titora.

Esta proposta cultural pretende achegar ás novas xeracións á cultura galega a través do xogo e as artes escénicas nun ambiente lúdico e participativo.