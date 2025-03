O adestrador do Numancia insiste nas súas queixas: "Se fose o Pontevedra e o xogador non estaría tranquilo"

Dous días despois do partido entre o Pontevedra e o Numancia, a polémica xerada ao redor do duelo non se apaga en Soria, nin sequera tras a resolución do Comité de Competición que rexeita a reclamación do club numantino por unha suposta aliñación indebida.

Do mesmo xeito que na sala de prensa de Pasarón o adestrador do equipo, Aitor Calle, volveu a atacar duramente este venres o Pontevedra na comparecencia previa á próxima xornada de liga.

Practicamente toda a súa rolda de prensa estivo centrada no duelo contra os granates, asegurando o técnico que "levo moitos anos nisto de fútbol e nunca vira nada como o que sufrimos en Pasarón".

"Afortunadamente hai imaxes e podemos demostralo con imaxes, senón isto podería tomarse como unha rabecha dun equipo que non sabe perder", afirmou Aitor Calle.

O preparador soriano acusou ademais a Yago Iglesias de recoñecer a acción antideportiva do final do encontro buscando "desconcentrar o noso xogador".

"Eu non sei si chamalo alienación indebida, non sei como chamalo, pero o que está claro é que durante un breve espazo de tempo o Pontevedra tivo 12 xogadores no campo. Un xogador entrou por vontade propia e a mala fe, era unha artimaña, unha trampa como dixen na rolda de prensa, e iso tivo incidencia nese contraataque que era prometedor para nós. Por iso fixérono", volveu acusar o responsable técnico do Numancia.

"Eu se fose o Pontevedra e se fose o xogador non estaría tranquilo", defendeu.

Sobre a decisión do Comité de Competición de dar por pecho o caso Aitor Calle chegou a asegurar na súa comparecencia que "se sentan este precedente a partir de agora os adestradores, eu polo menos vouno a empezar a traballar, e cando haxa un contrataque ou ocasión clara vou meter un xogador dentro do campo para cortalo e encima quede nun cartón amarelo. Non pode ser. Por favor espero que rectifiquen e confío en que isto non quede aquí".

"Ten que ter castigo e ten que ser exemplar tanto para o club como para o xogador", asegurou.

Calle sostivo ademais que desde o túnel de vestiarios recibiu insultos "toda a segunda parte", apuntando que "o delegado lle identificou como o seu director deportivo" e sinalando que "un Policía Nacional tivo que mediar e díxolle que non podía insultarme máis".

O adestrador do Numancia defendeu tamén a decisión de seguir recorrendo "até o final dos finais porque isto non pode quedar así" no caso da aliñación indebida, e aínda que aceptou a expulsión de De Frutos pola rifa na zona de bancos do Pontevedra na que "todos estivemos mal", tamén diso queixouse ao afirmar que "a nós suponnos dous partidos sen un xogador e a eles suponlles dous partidos sen o fisio, e até iso penso que está pensado".