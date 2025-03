O Pontevedra Club de Fútbol resígnase ante a máis que probable perda para o que queda de tempada dun dos homes que se consolidou como titular no seu once, Pelayo Suárez.

O central asturiano caeu lesionado no tramo final do partido contra o Bergantiños, e a falta de que as proba médicas o confirmen, témese de novo unha lesión de gravidade no plantel granate.

Xa o recoñecía desde As Eiroas, ao termo do choque, o adestrador Yago Iglesias, ao afirmar que "a verdade é que ten mala pinta".

"É unha situación fea, nunha disputa, gana a disputa e no aire desestabilízase no choque co dianteiro do Bergantiños e ao apoiar xa nota que a xeonllo se lle vai", explicou o técnico na rolda de prensa posterior ao choque.

🗣️ Iago Igrexas, logo do empate do PontevedraCFSAD en Carballo



🎙️ A lesión de Pelayo 🏥 "Notou que ou xeonllo se lle ía e ten mala pinta"



🎙️ "Ou Pontevedra fixo todo para gañar aquí agás pechar ou partido" pic.twitter.com/uI8v7Nx9d8 — En Xogo tvG2 ( EnXogo_tvG2) March 30, 2025

O certo é que Pelayo non só non puido continuar, senón que tivo que ser levado até a banda en brazos dos seus compañeiros e con evidentes signos de dor.

Todo apunta a unha lesión por tanto de longa duración, que por moi bo prognóstico que acabe tendo non permitiría o central volver xogar no que resta de tempada, a só cinco xornadas para o final do campionato.

Trátase ademais da terceira lesión grave do curso no Pontevedra, nunha tempada especialmente aciaga neste aspecto. De feito Pelayo chegou ao equipo para cubrir a baixa de Churre tras sufrir unha rotura do ligamento cruzado do seu xeonllo na sétima xornada, no campo do Escobedo.

Esa mesma lesión foi a que se produciu semanas despois, na xornada 14 contra o Salamanca, Jesús Cambil.

De confirmarse o que todo apunta, Yago Iglesias deberá afrontar o tramo final de liga con tres centrais dispoñibles: Benjamín Garay, Igor Irazu e Mario Gómez.