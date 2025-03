O Pontevedra regala un punto ao Bergantiños

Empate agónico e lesión preocupante no Pontevedra, que se foi das Eiroas cun sabor amargo.

Os granates, que se adiantaron no minuto 6 cun gol de Miguel Cuesta, dominaron o xogo, xeraron as mellores ocasións e apenas sufriron en defensa, pero un erro da zaga no minuto 89 privoulles de sumar o tres puntos. A iso, ademais, hai que engadir a lesión de Pelayo, que apunta a ser grave.

O encontro arrincou da mellor forma para o Pontevedra. Era o minuto seis e Álex González enviou un centro medido ao segundo pau, onde Miguel Cuesta, gañándolle as costas a Tiján, cabeceou á rede para inaugurar a súa conta goleadora e adiantar ao seu equipo.

Miguel Cuesta e Chiqui celebran ou 1-0 fronte ao BergantiñosDavid Rodiño / Pontevedra CF

Antes, o Bergantiños tivera dúas accións de perigo cun disparo de Kensky que se foi fóra e cunha volea de Pachón que Edu Sousa atrapou en dous tempos.

Querían os locais o gol do empate e non cesaron na súa procura, enviando balóns en longo para que Pachón os cazase en velocidade. Con todo, foi Fito o que dispuxo da ocasión máis clara até o momento á saída dun córner. Picou o balón de cabeza, botoulle diante a Edu Sousa, pero o porteiro reaccionou a tempo para despexar outra vez a saque de esquina.

Co paso dos minutos o ritmo foi cesando e, con el, a insistencia do Bergantiños. Mentres, o Pontevedra facíase co control da posesión e buscaba intimidar con subidas polas bandas.

Álex repetiu a xogada do gol centrando desde a esquerda ao segundo pau, onde de novo apareceu Miguel Cuesta, pero esta vez rematou mal e quedou en nada. Pouco despois, o perigo chegou desde o outro extremo e con protagonistas diferentes. Brais foise pola dereita cunha gran xogada individual e centrou ao momento de penalti, Pelayo cabeceou e Canedo parou en dous tempos.

Buscaba o Pontevedra o tanto que lle dese certa tranquilidade e chegou no minuto 40. Chiqui envioulle o balón entre centrais a Dalisson, que se plantou no man a man con Canedo, pero foi anulado por dubidoso fóra de xogo. Aos tres minutos, de novo o cántabro tivo nas súas botas o 2-0, pero o seu disparo de punteira estrelouse no traveseiro.

No intermedio, Jorge Cuesta decidiu axitar o banco cun triplo cambio co que modificar a situación do seu equipo, pero continuaron sendo os de Lérez os que tiña o control do xogo ofensivo e resistiron, sen problemas, en defensa.

A primeira da segunda metade chegou no 55 por medio de Chiqui, pero o seu disparo atallouno sen problemas Canedo. Miguel Cuesta, que estaba a ser o mellor do persoal granate, tamén puido anotar o segundo da tarde tras un gran pase de Dalisson entre defensas, pero de novo o gardameta local estivo moi atento para desbaratar a acción.

Tras esa xogada, Yago Iglesias realizou cambios no seu equipo. O goleador Miguel Cuesta foi substituído por Rufo, e Dalisson desprazouse á banda dereita. Tres minutos despois, Pelayo sufriu unha aparatosa caída que apunta a unha posible lesión de gravidade e que o obrigou a abandonar o terreo de xogo visiblemente afectado, sendo substituído por Fontán.

Pelayo, non partido fronte ao BergantiñosDavid Rodiño / Pontevedra CF

Alcanzáronse entón os últimos dez minutos de xogo e o Bergantiños tratou de dar un paso adiante, o que se traduciu nun xogo máis defensivo dun Pontevedra que quería aferrarse ao tres puntos a toda cousa.

Esa presión traduciuse no campo, con constantes interrupcións e faltas, especialmente por parte dos granates, que os de Carballo souberon aproveitar. E foi no 89, no seu único tiro a porta do segundo tempo, cando sacaron rédito da situación. Unha xogada ensaiada desde a esquina, cun centro de Remeseiro á área, permitiu a Tiago superar a débil defensa visitante para establecer o 1-1.

Tratou o Pontevedra de facer o 1-2 no tempo de desconto, pero a ocasión máis clara, unha falta de Yelko centrada ao momento de penalti, finalizou cun remate moi alto de Igor.

BERGANTIÑOS (1): Canedo, Currás (Manu, min. 46), Fito (Bastos, min. 46), Moreno, Cano, Tijan, Uzal (Álex Lorenzo, min. 83), Reme, Tiago, Kensly e Pachón (Antañón, min. 46).

PONTEVEDRA CF (1): Edu Sousa, Igor, Álex González, Yelko, Chiqui, Samu, Miguel Cuesta (Rufo, min. 66), Brais Abelenda, Dalisson (Rares, min. 87'), Garay e Pelayo (Fontán, min. 69).

Goles: 0-1, Miguel Cuesta, min. 6. 1-1, Tiago, min. 89.

Árbitro: Ignacio Bordons Romeu (Madrid), asistido nas bandas por Javier Blanco Martín e Abraham Belloso Rivero. Amoestaron a Ángel Cano (7'), Fito (35'), Uzal (52'), Kensly (70') no Bergantiños e a Chiqui (75'), Brais (81') no Pontevedra.

Incidencias: Partido da xornada 29 de liga na Segunda RFEF disputado nas Eiroas.