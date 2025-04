O Alcorcón golea e agrava a mala serie do Poio Pescamar

Alcorcón e Poio Pescamar ofreceron este sábado nOs Cantos un auténtico recital goleador que caeu a favor do equipo local (5-3), que grazas a este triunfo mantén vivas as súas opcións de alcanzar os postos de play-off polo título de liga. As vermellas, en cambio, despídense definitivamente do obxectivo tras encadear catro derrotas en seis partidos.

O partido arrincou de maneira frenética cun gol do Poio Pescamar cando apenas pasaran uns segundos. Sacou de centro o Alcorcón, as visitantes realizaron unha forte presión en campo rival e Elena Aragón, cun golpeo axustado, aloxou o esférico no interior da rede para facer o 0-1.

Pero a alegría durou pouco en bando galego e apenas dous minutos despois, chegou o empate. O equipo oleiro aproveitou un erro defensivo rival, Vane Sotelo cazou o esférico, abriu a banda esquerda e Sarita só tivo que empuxala. Un minuto despois, Laura Sánchez anotou o 2-1 cunha gran xogada polo centro.

O Poio Pescamar puido empatar o partido no minuto cinco, pero un disparo de Laura Uña estrelouse no traveseiro. En lugar do 2-2, foi o Alcorcón quen aumentou a súa vantaxe no minuto sete. Alba Fernández asistiu a Tania Benito, quen recortou a Laura Buzón e marcou a portaría buxán, pondo o 3-1 no marcador.

Solicitou tempo morto Luís López-Tulla en busca de cambiar a dinámica das súas xogadoras que, tras a pausa, melloraron e atoparon a maneira de achegarse con maior perigo a área rival. Con todo, non conseguiron frear o asedio dun rival que tamén acumulou innumerables ocasións.

En todo caso, as máis claras chegaron da man de Chuli, primeiro cun envío ao poste tras recortar a unha rival, e despois cun disparo que detivo Etayo cunha gran parada.

Piru parou o cronómetro a tres minutos do final do primeiro tempo, pero foi o Poio Pescamar o que, na última xogada antes do descanso, logrou recortar diferenzas cunha boa xogada colectiva que finalizou Rocío Molina.

E ao comezo do segundo acto, o recital goleador continuou. Sacou de centro o equipo rojillo, Laura roubou e castigou a Elena da mesma maneira que ocorrera no arranque do duelo.

Co 4-2 no luminoso, Ale de Paz decidiu botarse o equipo ás costas e converteuse na protagonista das xogadas de perigo do Poio que Etayo encargouse de desbaratar.

Alcanzouse entón a media hora de xogo e chegou o quinto tanto oleiro. Laura foise pola banda esquerda e disparou raso ao primeiro pau para deixar practicamente sentenciado o encontro.

Apostou o López-Tulla polo xogo de cinco con Chuli como porteira-xogadora, e nada máis entrar recortou distancias unha vez máis.

Non deixou de tentalo o equipo conserveiro nos últimos minutos de xogo, pero o plan viuse truncado por unha defensa local ben situada e unha Etayo que, sen dúbida, converteuse na protagonista do cadro local.

