Apagamento do Teucro na segunda parte que complica as súas opcións de play-off

As aspiracións de loitar por disputar o play-off de ascenso a División de Honra Prata complícanse para a Sociedad Deportiva Teucro tras caer ante o Reconquista de Vigo por 28-29.

Os primeiros minutos do encontro transcorreron cun intercambio de goles, aínda que cos locais levando sempre a iniciativa no marcador.

Un dobrete de Gonçalo Areias abriu unha brecha de dous goles, pero os vigueses reaccionaron para establecer o empate a oito cunha diana de Rivas cando se alcanzou o ecuador do primeiro tempo.

Emerxeu entón Peio na portaría e o Teucro recuperou a renda de dous tantos que tratou de manter ata o descanso pero, de novo, Rivas, a falta de 25 segundos, recortou as distancias para deixar o marcador nun axustado 16-15.

O intermedio pareceu sentar mellor ao conxunto lerezano, que regresou como un auténtico revulsivo á cancha cunha maior intensidade defensiva, o que lle valeu para pór o +3 no marcador antes de que o conxunto rival perdera a Agustín Franco (5 goles) tras ver cartón vermello.

Con todo, dúas novas exclusións en apenas 30 segundos, esta vez no bando local, cambiaron por completo o rumbo do partido e pasouse do 19-16 ao 19-19.

Co 20-20 foron Wagner e Monteagudo os que foron excluídos e a Reconquista aproveitou a situación para darlle a volta ao marcador, obrigando a Irene Vilaboa a pedir tempo morto coa intención de frear a sangría que estaba a sufrir o seu equipo (20-23).

Os goles de Gonçalo e Ricardo reengancharon o Teucro, que volveu aumentar a intensidade defensiva (22-23), pero un novo apagamento propiciou outro +3 a favor dos visitantes cando apenas restaban 10 minutos para a conclusión (22-25). Co 24-26 foi o técnico vigués o que detivo o cronómetro e Nacho Costas, sen oposición, fixo o 24-27.

Necesitaba o Teucro un lavado de cara e, a pesar de que Ricardo González foi excluído, en dúas xogadas rápidas reduciu distancias a tan só un gol (27-28). Tamén se foi ao banco Javi Freijeiro nas filas visitantes, e os azuis non o desaproveitaron. Apareceu Peio na portaría para deter un lanzamento desde o sete metros e Wagner estableceu o empate a falta de dous minutos e medio para a conclusión (28-28).

Anxo Fontán subiu o 28-29, pero os azuis precipitáronse á hora de atacar, o que propiciou un novo ataque da Reconquista co que puido pór a diferenza de dous goles nos momentos máis críticos do duelo. Os colexiados pitaron pasivo, e Irene Vilaboa parou o cronómetro a 10 segundos do final, nos que os locais trataron de empatar sen lograr o seu labor.

Con esta derrota, o Teucro ve como se afastan as súas opcións de loitar polos play-off de ascenso cando só restan dúas xornadas para a conclusión da liga.

