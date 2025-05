Carlos Álvarez, candidato por segunda tempada consecutiva ao 'All Star Team' da Liga Asobal

En só tres tempadas na máxima categoría, unha co Cisne e dúas con Ademar de León, Carlos Álvarez consolidouse como un dos maiores talentos do balonmán nacional.

Demostrouno hai un ano sendo nomeado MVP da Liga Asobal e mellor extremo dereito do campionato, ademais de ser o seu máximo goleador, e repíteo de novo ao ser candidato oficial a entrar no 'All Star Team' da tempada 24-25.

O pontevedrés é un do cinco xogadores seleccionados para optar ao galardón de mellor extremo dereito de Asobal, un premio sometido a votación pública ao que tamén aspiran Pancho Ahumada (BM Nava), Iñaki Cavero (Bidasoa), Pablo Urdangarín (Granollers) e Rudolph Hackbarth (Ciudad Encantada).

✨ 𝐀𝐋𝐋 𝐒𝐓𝐀𝐑 𝐓𝐄𝐀𝐌 #LigaPlenitude 24/25 ✨



🪄 𝗠𝗲𝗷𝗼𝗿 𝗘𝘅𝘁𝗿𝗲𝗺𝗼 𝗗𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼



🦁 @caaarlosalvarez

🟡🔵 @caverolo

⚪️🔴 Pancho Ahumada

🟢 @RudolphHackbar1

⚪️🔵 Pablo Urdangarín



🗳️ Vota por tu favorito en el canal de WhatsApp de @ASOBAL



🔗… pic.twitter.com/OzzCgndaBT — Liga Plenitude (@ASOBAL) May 7, 2025

Carlos aspira ademais a repetir como máximo goleador da tempada.

Acumula, a falta das últimas xornadas, 155 goles, cunha media de 5,74 tantos por partido. Unha cifra que lle vale para ser segundo na táboa de realizadores a só cinco tantos de Antonio García (Granollers).

Álvaro Martínez (Atlético Valladolid) e Miguel Malo (Bada Huesca) son os seguintes na lista con 152 e 149 goles respectivamente.

Entre o resto de nomeados, aparece como candidato a mellor adestrador Javier Márquez, ex técnico do Club Cisne agora na Villa de Aranda, e tamén o porteiro galego Xoán Ledo (BM Logroño), así como os arxentinos Juan Bar e Guillermo Fischer, ex xogadores do Teucro.

A Gala Asobal 2025, na que se entregarán os premios aos mellores da tempada, celebrarase o próximo 2 de xuño en Madrid.