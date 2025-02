Unha carreira de oito xornadas pola permanencia para o Waterpolo Pontevedra

Chega o momento da verdade para o Waterpolo Pontevedra na Primeira División Feminina.

O equipo pontevedrés, no seu terceiro ano en categoría nacional, quere manterse no segundo chanzo do waterpolo español, pero para iso deberá superar a fase pola permanencia que se inicia este próximo sábado 1 de marzo.

Será unha liga de só oito xornadas, na que contan os puntos conseguidos na primeira fase contra rivais directos, cun punto de partida no que o Waterpolo Pontevedra non saíu especialmente mal parado.

Antes de arrincar os cataláns de AE Santa Eulalia e CN Montjuic contan xa con 12 puntos, mentres que o Pontevedra transita no centro da táboa con 9.

O obxectivo será escapar dos dous últimos postos, cos que perdería a categoría, e que agora ocupan Colexio Brains e CD Waterpolo Málaga, con 7 e 3 puntos respectivamente.

No club da Boa Vila existe confianza en poder lograr a salvación, pero haberá que demostralo na piscina empezando cun partido a domicilio contra o CN Ciudad de Alcorcón.

O primeiro partido na casa, na piscina de Rías do Sur, desta segunda fase será o que lles enfrontará ao CD Waterpolo Málaga o sábado 8 de marzo (18.00 horas).

A fase pola permanencia en Primeira División prolongarase ata o sábado 3 de maio, cun último encontro como visitantes fronte ao CN Montjuic.