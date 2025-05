Unha cea-gala para presumir de 80 anos de teucrismo

Cunha noite moi especial.

Así empezou a conmemorar a Sociedad Deportiva Teucro a súa 80 aniversario.

O vicedecano do balonmán nacional organizaou este venres unha cea-gala nas instalacións do Liceo Casino da Caeira na que reuniu a xeracións de ex xogadores, adestradores, directivos e afeccionados.

Foi un espazo para o reencontro, como o protagonizado con lendas internacionais da historia do club como os balcánicos Ratsko Stefanovic, Velimir Rajic e Marko Curuvija, pero tamén con outros moitos xogadores que vestiron a camiseta teucrista ao longo dos anos.

Durante a cea proxectáronse dúas pezas audiovisuais tituladas "Pequenos momentos vividos en 80 anos..." e "Pontevedreses de adopción...".

Ofreceuse ademais un repaso fotográfico dos equipos cos que contou o club ao longo da súa ampla historia.

Tamén se entregaron distincións a persoas que contribuíron ao desenvolvemento do Teucro durante todos estes anos.

Todos os asistentes, ademais de gozar da noite, recibiron como recordo unha camiseta conmemorativa do 80 aniversario.