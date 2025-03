Unha celebración á altura da xesta para o TM Monte Porreiro

Pasaron xa uns días, pero o Tenis de Mesa Monte Porreiro segue nunha nube polos resultados conseguidos polos seus deportistas no Torneo Estatal e no Campionato de España celebrado en Tarragona.

A punta de lanza foi a histórica medalla de ouro de Miguel Ángel Vílchez na competición individual absoluta masculina, o seu primeiro título nacional e tamén todo un fito para o modesto club pontevedrés.

A iso sumáronse tres medallas estatais, co ouro infantil de ⁠Jiaqi Guo, a prata benxamín de India Franco e o bronce sénior de Judith Cobas.

Tal e como recoñece o Monte Porreiro, son "os mellores resultados da nosa historia".

Por ese motivo prepararon unha xornada moi especial de celebración para este próximo venres 21 de marzo.

O día arrancará cunha visita escolar ao CEP Marcos da Portela de Monte Porreiro, ás 10.00 horas. Trátase dun lugar especial, pois é onde empezou a adestrar o club fai xa máis de 26 anos.

Alí estuda de feito unha das medallistas estatais, India Franco, e alí recibirán a calor de todos os alumnos, estando prevista tamén unha exhibición.

Tras esta cita a atención trasladarase ás 12.30 horas até o Concello de Pontevedra, onde está prevista unha recepción oficial por parte da administración local.

Pero non será o final das celebracións, xa que o mellor farase de rogar até as 20.00 horas, momento no que arrincará unha festa con recibimento aos medallistas no Centro Cultural de Monte Porreiro.

Será un acto aberto a toda a cidadanía e que porá o broche a unha xesta deportiva que tardará moito tempo en esquecerse.