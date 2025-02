O TM Monte Porreiro presume de campión de España absoluto

Orgullo no Tenis de Mesa Monte Porreiro polo conseguido estes días en Tarragona polos seus xogadores, tanto no Torneo Estatal como no Campionato de España Absoluto.

De feito este mércores o club pontevedrés festexou ao grande a fazaña conseguida por un dos seus xogadores no Nacional.

Miguel Ángel Vílchez proclamouse por primeira vez na súa carreira campión de España individual masculino poñendo a guinda a un sobresaliente torneo cunha final de gran nivel.

Vílchez, peza clave do Visit Pontevedra na Superdivisión as últimas tempadas, impúxose na gran final do Campionato de España a Juan Pérez por catro mangas a unha (11-3, 11-7, 7-11, 11-6, 11-3).

Para chegar ao partido polo ouro, xa superara previamente en cuartos de final a Norbert Tauler e na semifinal a todo un once veces campión nacional absoluto, Carlos Machado, cun triunfo que dá pistas do nivel do logro conseguido.

Miguel Ángel Vílchez, co título de campión de EspañaTM Monte Porreiro

Este fito, histórico para o Tenis de Mesa Monte Porreiro, únese á mostra de talento da súa base no Torneo Estatal celebrado tamén en Tarragona.

Nesa competición a infantil Jiaqi Guo levou a medalla de ouro e a benjamín India Rosalía Franco foi prata na súa categoría.

Ademais rozaron o podio tanto Martías Betancor (infantil masculino) como Sira Fernández (benxamín feminina), caendo nos cuartos de final.

Tras estas dúas competicións, o Monte Porreiro mira agora cara á Copa do Rei, que disputará nos próximos días co seu equipo absoluto masculino tamén en Tarragona.