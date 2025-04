Cisne e Agustinos selan un empate agónico e vital pola permanencia

Partido vital pola permanencia o disputado este sábado entre Club Cisne Balonmán e Agustinos Alicante e que se saldou con empate a 29.

A igualdade reflectida na clasificación, na que están empatados a puntos, e a intensidade polo que se estaban xogando os dous equipos trasladouse ao terreo de xogo e ao marcador, que mostraba un 2-2 ao sete minutos de xogo.

Os gardametas e as defensas impuxéronse aos ataques, evitando que nin uns nin outros lograsen unha vantaxe significativa, polo que o resultado se moveu gol arriba gol abaixo ao longo da primeira metade.

Todo cambiou, con todo, na recta final do primeiro tempo. O conxunto cisneísta cometeu falta en ataque e Agustinos respondeu colocándose cunha vantaxe de dous goles (14-12) e que supuña a máxima renda até o momento. Mateo Arias reduciu distancias desde o sete metros, pero o equipo local respondeu transformando o 15-13 co que se alcanzou o descanso.

Despois do paso polos vestiarios os problemas continuaron para o Cisne, incapaz de frear a un rival que ampliaba a súa renda en catro tantos. Con todo, os brancos, en lugar de apagarse como noutras ocasións, reaccionaron para endosar un parcial de 0-3 co que se meteron de novo no partido.

Agustinos volveu pisar o acelerador, colocándose a tres goles de distancia cando o encontro entraba nos últimos 10 minutos. Entón Abián Rodríguez realizou unha parada providencial e Mateo Arias fixo o propio desde o sete metros. Seguiu defendendo con uñas e dentes o equipo visitante e lograron o seu labor roubando o esférico e xerando un contragolpe que Alberto Delgado converteu no empate a 27.

A máxima tensión a falta de cinco minutos palpábase no ambiente e os gardametas volveron resultar providenciais para os intereses dos seus equipos. Mateo transformou outro penalti que lle deu a vantaxe ao Cisne (28-29) e Abián, en portaría, volveu aparecer para evitar o empate.

Quiños parou o tempo para planear a xogada que podía darlle a vitoria ao seu equipo, pero o porteiro rival impediuno. O técnico local detivo o cronómetro e David Jiménez non perdoou, facendo o 29-29 cando tan só restaban 5 segundos.

Os brancos sacaron rápido e no cambio de ataque a defensa Agustinos tivo a oito xogadores dentro da cancha, pero a xogada non foi sancionada.

