O Cisne aperta o líder EON Alicante pero morre na beira

Tivo que suar o líder da División de Honra Prata, o EON Alicante, para levar os puntos en xogo contra o Club Cisne no Pavillón Municipal dos Deportes (30-32).

O conxunto pontevedrés plantou cara ao seu rival e mesmo cando se viu por detrás no marcador non deixou de crer nunha remonta que finalmente non puido culminar.

Arrincou ben o partido o Cisne. Tras dúas paradas, unha de cada porteiro, estreou o marcador Xoan Fernández e seguiulle Marko Ojeda co 2-0.

Tardou o EON Alicante case seis minutos en ver porta, e os locais mantiñan o mando. Foi así até rozar o ecuador do primeiro acto, no que os visitantes primeiro empataron e despois lograron a súa primeira vantaxe co 6-7 de Alberto González.

O Cisne acusou o golpe e nun dicir amén víase catro goles abaixo (7-11), pero pese ao golpe non foi á lona e pelexou para devolver a igualada ao descanso cun tanto final de Virulegio (15-15).

Todo estaba por decidir na segunda metade, aínda que a pauta volvíaa a marcar o cadro alacantino, levando a iniciativa. O Cisne de feito facía a goma, e axiña estaba a tres goles como se situaba a un e con opción de empatar.

Con todo o partido parecía estar no tellado visitante, cun EON que noutro acelerón como o da primeira parte abría unha brecha que complicaba e moito puntuar, cun 23-28 a pouco máis de sete minutos para a conclusión.

Aínda así resistiu o Cisne, que aproveitou unha exclusión de Gabriel Navarro para meterse de novo na pelexa (26-28) ata que outros dous minutos, esta vez ao local Iván Calvo, cortaron esa progresión.

Seguiuno tentando até o final o equipo branco, pero sen chegar a culminar a remonta que tanto buscou nos últimos minutos.

Coa derrota o Cisne cae dous postos na táboa e sitúase undécimo con 14 puntos.