O Cisne, eliminado da Copa e sen opción á sorpresa contra o Torrelavega

A aventura do Club Cisne Balonmán na Copa do Rei chegou ao seu fin na segunda rolda do torneo.

O conxunto pontevedrés non puido repetir a fazaña da primeira eliminatoria, cando eliminou a un equipo da liga Asobal como o Ángel Ximénez, e viuse superado con claridade polo BM Torrelavega (21-32) este mércores no Pavillón Municipal dos Deportes.

A empresa era complicada, e é que visitaba Pontevedra a revelación do campionato na máxima categoría, un Torrelavega que é segundo na liga, é dicir, o mellor dos mortais tras o inalcanzable Barcelona.

O cadro cántabro marcou terreo desde o inicio, tomando a iniciativa cun parcial de 1-4.

Xa en vantaxe, soubo mandar no xogo e pegar un acelerón antes do descanso para deixar visto para sentenza o choque (10-17).

A renda chegou a ser incluso maior ao comezo do segundo acto (11-23), impedindo calquera intento de reacción por parte dos locais, que iso si, evitaron un marcador máis amplo nos instantes finais.

Xa sen o premio da Copa do Rei, o Cisne céntrase agora ao 100% na liga e no seu próximo partido, tamén na casa, fronte ao Sinfín.

Ese encontro, fronte ao quinto clasificado, disputarase este sábado 8 de marzo a partir das 20.00 horas no Pavillón Municipal.