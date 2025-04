O ano da "consolidación definitiva" do Galicia Sportech Congress, con 500 asistentes e 3.000 rexistros online

Dúas xornadas de moita actividade pero que deixaron un balance satisfactorio.

Así pecha a quinta edición do Galicia Sportech Congress na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte de Pontevedra, un evento que pasa por ser xa tras só cinco anos o congreso de tecnoloxía e innovación no deporte máis importante do noroeste peninsular.

Nesta ocasión foron máis de 500 os asistentes presenciais e 3.000 os rexistros online.

"Estamos ante unha quinta edición que era un reto fai 5 anos. Era un reto celebralo da forma que o celebramos e creo que o balance é moi bo", destacou Lalo García Torres, CEO de HubIN e cofundador de Galicia Sportech.

Esta edición arrincou coa presentación da aceleradora do deporte de Galicia, a Business Factory Sport (BF Sport), impulsada polo Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar, HubIn e Diesemm, co apoio institucional do IGAPE.

5ª edición do Galicia Sportech Congress no campus de PontevedraGalicia Sportech Congress

"Cada vez máis empresas e institucións están implicadas no desenvolvemento da industria do deporte en Galicia, cada vez máis corporacións tamén están ao impulsar", afirma Lalo García.

Na última xornada do congreso 70 relatores e 40 startups pasaron polo Campus da Xunqueira, con relatorios e mesas redondas sobre innovación no ámbito da competición ou a analítica dos patrocinios en tempo real.

Ademais celebráronse tres clínics de surf, golf e deportes de raqueta coa participación entre outros do presidente da Federación Galega de Pádel, Manuel Fernández Prado.