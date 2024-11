A Copa obriga a modificar o horario do Pontevedra-Bergantiños

O segundo adiamento do partido de Copa do Rei entre Pontevedra Club de Fútbol e Levante, fixado agora para o martes 19 de novembro, volveu a trastornar o calendario dos granates en liga.

Se a primeira data escollida pola Real Federación Española de Fútbol (RFEF), este xoves 7, motivara atrasar un día o duelo ligueiro no campo do Coruxo, a situación volveuse a repetir co duelo ante o Bergantiños.

Este partido da xornada 12 de liga, no Estadio Municipal de Pasarón,estaba inicialmente previsto para o domingo 17 de novembro ás 17.00 horas.

Esta circunstancia deixaba apenas 49 horas desde o previsible final do choque de liga fronte ao Bergantiños e o inicio do duelo copeiro contra o Levante, ás 20.00 horas do martes 19.

Por todo iso segundo confirmou o club pontevedrés, este encontro disputarase finalmente o sábado 16 de novembro ás 20.00 horas.

Desta forma o calendario dos granates nas dúas próximas semanas contará primeiro co duelo no campo do Coruxo do domingo 10 (19.00 horas), para completarse co Bergantiños en Pasarón (sábado 16, 20.00 horas) e o martes 19 Levante en Copa do Rei (20.00 horas).

Aínda non se fixou a seguinte xornada de liga, o 23 ou 24 de novembro, cun desprazamento ao campo do Llanera.

Un particular maratón que obrigará a Yago Iglesias a repartir os esforzos dos seus xogadores.