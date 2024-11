Coruxo, segunda convocatoria do curso para a 'Marea Granate'

Por segunda vez esta tempada o Pontevedra Club de Fútbol invoca a 'Marea Granate'.

Farao de cara ao segundo derbi da tempada a domicilio, co desprazamento este domingo 10 de novembro ao estadio vigués de Ou Vao para medirse ao Coruxo (19.00 horas).

O club pontevedrés xa mobilizara ás súas tropas para o encontro da segunda xornada ligueira no Vero Boquete de Santiago de Compostela.

No que respecta ao Coruxo-Pontevedra, os afeccionados que queiran acudir ao encontro de maneira organizada poderán facelo nun autocar que partirá ás 17.00 horas do domingo desde o Pavillón Municipal dos Deportes.

Segundo informa o Pontevedra, o prezo desta opción será de 23 euros para o público adulto e de 8 euros para os menores de até 14 anos, incluíndo a entrada.

Ao contraro que noutras ocasións, a entidade da Boa Vila non venderá entradas soltas para o partido, polo que de querer acudir de maneira particular será necesario dirixirse directamente ao Coruxo ou pasar polo despacho de billetes do Vao.

Será posible reservar praza no autobús de afeccionados granates até as 12.00 horas do venres día 8 de novembro.

Ademais, informa o club, o autocar só se manterá cun mínimo de 45 reservas.