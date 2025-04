Dani Chamosa debutará coa Selección Española Absoluta no Europeo de Marcha por Equipos

Os irmáns Chamosa seguen a acaparar focos e titulares grazas aos seus grandes resultados no inicio da tempada.

Se a explosión de Antía Chamosa foi sobresaliente, cunha dobre medalla de ouro nos campionatos de España de 20 e 35 quilómetros, non menos destacada esta a ser a progresión do seu irmán, Dani Chamosa.

Ese bo rendemento non pasou desapercibido para os técnicos da Real Federación Española de Atletismo, que incluíron a Dani por primeira vez nunha convocatoria da Selección Española Absoluta.

O pontevedrés, do mesmo xeito que Antía, formará parte do equipo nacional que competirá no Campionato de Europa de Marcha por Equipos que se celebrará o 24 de maio na República Checa, na localidade de Podebrady.

Poderosa #EspañaAtletismo de marcha para Podebrady



Campionato de Europa de Marcha por Equipos

18 de maio



22 marchadores

MÁIS ALTO e sacar a relucir o seu #pasiónporcompetirhttps://t.co/nJX1SC94zs — atletismoRFEA ( atletismoRFEA) April 1, 2025

Dani Chamosa competirá na carreira de 35 quilómetros, a mesma na que foi prata en Marín coa cuarta mellor marca española de sempre. Xunto a el estarán Miguel Ángel López, Manuel Bermúdez e Marc Tur.

En canto a Antía Chamosa, liderará o equipo de España nos 20 quilómetros, tras asinar a mellor marca europea do ano no recente Campionato de España. Compartirá equipo con Paula Juárez, Lucía Redondo e Lidia Sánchez-Puebla.

A campioa olímpica María Perez competirá pola súa banda nos 35 quilómetros xunto a Laura García-Caro, Raquel González, Cristina Montesinos e María Pérez.

En total España mandará a Podebrady a un equipo composto por 22 deportistas.