O Derbi da Ría queda na Seca

Unha de cal e outra de area no Derbi da Ría entre o Poio Pescamar e o Marín Futsal.

O conxunto vermello fíxose tres importantes puntos que lle permiten manterse na loita por acceder ao play-off polo título de liga, mentres a derrota supuxo para as marinenses continuar con serios problemas por manterse nos postos de salvación.

Arrincou o partido coa alta intensidade habitual dos derbis marcada polo Poio Pescamar, que presionaba alto a saída de balón dun Marín que se vía sometido e non conseguía pasar de medio campo.

Con esas premisas, o equipo adestrado por López-Tulla non tardou en xerar accións de perigo en portaría rival, obrigando a Patri Arruti a intervir para manter a súa portaría a cero. Candela, Èlia e Irene foron as primeiras en pór a proba á gardameta marinense, pero non lograron materializar as súas ocasións.

Pola súa banda, o Marín gozou dunha gran acción combinativa que acabou nun man a man de Café con Elena, pero a gardameta aguantou ao bordo da área e salvou sen problemas.

Alcanzouse así o minuto 12 de xogo e o técnico local parou o tempo, e reanimou o seu equipo, que tivo, por medio de Irene García, unha boa ocasión coa que puido facer o 1-0.

Restaban 5 minutos para a conclusión e a alta intensidade do Poio traduciuse na súa sexta falta do primeiro tempo e que se saldou en lanzamento desde o dez metros. Carolina Bravo disparou, pero Elena realizou unha gran parada coa que evitou o primeiro gol do Marín.

Despois do paso polos vestiarios, o equipo conserveiro foi a máis e alcanzou o premio cun potente disparo de Èlia desde banda esquerda que sorprendeu a Patri Arruti para converter o 1-0. Tras a diana do equipo local, Café non renunciou a buscar o gol do empate, pero o seu chute topou con Elena.

Co marcador a favor, o Poio pasou a sentir aínda máis cómodo sobre a cancha, aínda que sen xerar excesivo perigo en portaría marinense. Emerxeu entón a figura de Ale de Paz e, tras unha xogada de pizarra con cambio de orientación á banda esquerda, cazou o esférico e aloxouno no interior da rede para facer o 2-0 e pór o derbi máis de cara para o seu equipo.

A falta de oito minutos para a conclusión, More optou polo xogo de cinco con Miriam como porteira-xogadora, quen protagonizou dúas boas accións coas que puido reducir diferenzas para o seu equipo. Unha delas topou co traveseiro.

Atacaba o Marín e o Poio defendía para manter a súa portaría a cero sen pasar demasiados apuros. E así, coas marinenses envorcadas en ataque, o equipo da Seca sentenciou con dúas tantos de Irene García, ambos os dous desde cancha propia e a portaría valeira, que lle deron o triunfo final ás locais por 4-0.