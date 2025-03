O descenso está cada vez máis cerca para o Club Baloncesto Arxil, que tan só gañou un encontro en Liga Feminina Challenge cando apenas restan cinco xornadas.

As verdes caeron este sábado no Centro Galego de Tecnificación Deportiva ante o Melilla La Salle e dependían de que o Barakaldo gañase ao La Cordá, pero como as vascas perderon, prolóngase o inevitable, polo menos, unha xornada máis.

En canto ao enfrontamento desta tarde, o equipo pontevedrés comezou dominando e fíxose co primeiro cuarto (23-20).

Ao comezo do segundo, o conxunto melillense empatou para, na recta final do período, tomar as dianteira grazas ao acerto de Alejandra Sánchez e así irse ao descanso cunha pequena vantaxe de seis puntos (39-45).

Tras o paso polos vestiarios a igualdade continuou, pero o Melilla conseguiu manter a súa vantaxe e mesmo facela maior para chegar ao último e definitivo cun pequena pero valiosa renda de nove puntos (53-62).

Xa no último cuarto, o Arxil tratou de recortar distancias, pero as visitantes souberon xestionar o marcador para levar a vitoria por 74.82.

